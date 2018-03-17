高橋一生頂樓打野戰　攝影棚、樓梯間都不放過

高橋一生去年才登上日本知名雜誌，拍攝一系列與外國女模激吻、貼胸性感寫真，此次在片中則是獻出大銀幕床戲初體驗，與櫻井友紀兩人在樓梯間、攝影棚忘情激吻，甚至在霓虹燈圍繞、空無一人的頂樓，直接來場激情野戰。他不只首度展現色氣滿滿的尺度大解放，從狂野到溫柔親吻與愛撫女方，就連私密地方也不放過，讓櫻井友紀害羞地表示：「自己大概會被全世界的女性討厭吧。」

日片《裸睡美人》找來櫻井友紀跟高橋一生展現大尺度的情慾床戲，電影中兩人不管在樓梯間、攝影棚，甚至在頂樓都有激情戲碼，讓人看得直呼害羞。其實他們是首次合作，即使拍完親密橋段，仍聊著日常話題，並沒有因為拍戲而讓彼此緊張與不安。



▲高橋一生（右）與櫻井友紀直接來場激情野戰。（圖／天馬行空 , 2018.3.17）

本片也是櫻井友紀和高橋一生首次合作，兩人初次見面也絲毫沒有距離感，就像電影中的角色頻率立即對上的感覺一樣，很快就拉近關係，就連待機時也聊著「哪裡的拉麵比較好吃？」等無關拍攝的話題，完全沒有因為大量的親密床戲而緊張或不安，相處非常融洽。

故事講述懷抱明星夢的亞紀，孤身來到東京打拚，在酒吧老闆的幫助下，來到一間地下俱樂部，加入馬戲團擔任魔術師的美女助理。每個夜晚，她穿著輕薄的小禮服登上華麗的舞台，任由魔術師將她催眠後，讓她的身體飄浮到空中，隨著觀眾的驚呼，最後把劍插在她的身上，這一刻觀眾的掌聲是她最接近夢想的一刻。日復一日的催眠，讓她不斷在妄想和現實世界之間遊走，漸漸迷失其中，因為只有在夢裡，才能留住和逝去的戀人一起的美好回憶。該片已在台上映。