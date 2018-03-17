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中央社

山東大學糾察隊抓情侶 稱男女摟抱不文明

中央社2018/03/17 12:30
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北17日電）為了糾正學生的「不文明行為」，中國大陸山東濱州市職業學院近日遭爆成立糾察隊在校內巡視，並抓到一對手牽手還有摟抱行為的情侶，已引發大陸網民熱議。

澎湃新聞16日報導，濱州市職業學院遭爆成立糾察隊，身著迷彩服，監督包括男女學生牽手在內的全校不文明行為，若發現男女學生牽手，將全校通報。

3月12日晚，糾察隊就在校內查處一起男女學生牽手的行為。根據網傳照片顯示，3名戴白頭盔、身著迷彩服者正與一男一女對話。

濱州市職業學院學生工作處工作人員事後表示，微博中的事件發生在12日晚，學校糾察隊發現一男一女兩學生在教學樓下摟抱。糾察隊的同學首先去告誡他們，公共場合不允許這樣，而男生的態度特別惡劣，糾察隊同學便去落實其屬於哪個學院，需要讓他登記一下。

該工作人員稱，學校明文規定在公共場所不允許有「不文明交往」的行為，「比如摟抱等過於親密的動作，我們都覺得不適合在公共場所發生。」

他並稱，校方從未限制學生牽手，那兩名學生是摟抱，學校從未「抓獲」任何人，只是「糾正」。

此事經報導曝光後，有住在該校附近的居民表示，曾看到學生在校內卿卿我我半小時，「這要是夫妻同在一個單位工作，當眾親熱，你們覺得合適嗎？」

還有疑似校方人員在微博稱，沒人願意當糾察隊，最近有領導來視察，為了濱職的榮譽，相信各班的班長也都傳達到了。他反指該對情侶「衝著槍口撞還能怨誰」，而且還是在教學大樓底下。

不過絕大多數大陸網民認為大學談戀愛很正常，反批校方管學生戀愛才是不文明，並追問到底是那位領導要來視察，連學生牽手都要管。（編輯：楊昇儒）1070317

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