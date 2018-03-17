山東大學糾察隊抓情侶 稱男女摟抱不文明

（中央社台北17日電）為了糾正學生的「不文明行為」，中國大陸山東濱州市職業學院近日遭爆成立糾察隊在校內巡視，並抓到一對手牽手還有摟抱行為的情侶，已引發大陸網民熱議。

澎湃新聞16日報導，濱州市職業學院遭爆成立糾察隊，身著迷彩服，監督包括男女學生牽手在內的全校不文明行為，若發現男女學生牽手，將全校通報。

3月12日晚，糾察隊就在校內查處一起男女學生牽手的行為。根據網傳照片顯示，3名戴白頭盔、身著迷彩服者正與一男一女對話。

濱州市職業學院學生工作處工作人員事後表示，微博中的事件發生在12日晚，學校糾察隊發現一男一女兩學生在教學樓下摟抱。糾察隊的同學首先去告誡他們，公共場合不允許這樣，而男生的態度特別惡劣，糾察隊同學便去落實其屬於哪個學院，需要讓他登記一下。