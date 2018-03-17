澎湖千人植樹 營造美麗校園

（中央社澎湖縣17日電）澎湖縣近1000名民眾今天聯手在澎湖科技大學校園種下1萬1770株南洋杉等5種苗木，期盼營造綠意盎然的校園與美麗的海岸線。

屏東林管處與澎湖縣政府舉辦的「再現台灣原生綠－共創澎湖零碳島」植樹活動，今天在澎湖科大校園舉行，縣長陳光復、屏東林管處長張偉顗、議長劉陳昭玲等人及1000名民眾，聯手在校園內植下1萬1770株南洋杉、小葉欖仁、木麻黃、羅漢松與草海桐等苗木。

張偉顗表示，澎湖地區風大少雨，為維護生態永續，林務局造林工作隊自80年進駐，協助造林綠美化，至106年止，在澎湖造林高達2260餘公頃，今年除在澎湖科大校園種下1萬1770株苗木外，未來3年配合澎湖綠能智慧低碳島，將增加澎湖綠覆蓋率，讓澎湖成為綠能低碳島。