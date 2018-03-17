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娛樂

影／姊妹淘反目神片《七月與安生》　台詞全是淚點

記者翁新涵╱台北報導2018/03/17 12:42
▲《七月與安生》預告。（影片／甲上，2018.03.17）

周冬雨跟馬思純憑電影《七月與安生》，奪下第53屆金馬獎雙影后殊榮，兩人在片中姊妹淘反目的揪心故事賺人熱淚，電影自大陸上映後睽違555天，終於將全台上映。

周冬雨演出叛逆前衛的「安生」，奠定她在影壇的經典角色形象。她表示自己為戲學抽菸，常常還沒吃早餐就得先抽菸，拍到最後聞到菸味就想吐，而且每天尬戲都睡不到三小時，不過她最愛的是，跟馬思純解開心結的那場「床戲」，她表示除了能躺在床上偷休息外，那場戲的每一句台詞都有著滿滿的姊妹情，兩人在很自然放鬆的狀態下都哭了，讓她印象特別深刻。


▲周冬雨（右）演出叛逆前衛的「安生」，奠定她在影壇的經典角色形象。（圖／甲上，2018.03.17）

至於馬思純演出「七月」，更一連挑戰多場哭戲，每一種哭戲都不同，這也讓馬思純被磨到叫苦連天，不僅讓她直喊想請假，連一起對戲的周冬雨都看不下去吐槽：「妳命真苦！」

《七月與安生》除了雙影后飆戲之外，電影動人的台詞，也是吸引粉絲影迷的主因之一，經典語錄如「我恨過你，但我也只有你」、「我們都長大了，但卻都沒變好」等等，都在網路上掀起轉發熱潮。


▲馬思純演出「七月」挑戰多場哭戲，每一種哭戲都不同。（圖／甲上，2018.03.17）

關鍵字七月與安生周冬雨馬思純
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