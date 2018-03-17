菲長灘島恐封島一年 遊客劇增衝擊環境

杜特蒂2月9日在家鄉納卯市出席商業論壇時，曾形容長灘島為「化糞池」，限當地觀光業者在6個月內改善環保措施，否則將封閉全島。

菲律賓主流英文媒體「馬尼拉公報」（ManilaBulletin）今天報導，由環境部、觀光部及內政部組成的跨部會小組，15日在聯合建議書向杜特蒂（RodrigoDuterte）總統建議，長灘島應關閉一年的時間。

（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）菲律賓媒體報導，為改善遊客及居民劇增而引發的環境問題，菲國著名旅遊勝地長灘島可能必須封島一年之久。總統杜特蒂還形容長灘島已成「化糞池」。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）表示，杜特蒂會在排除政治因素，以及兼顧長灘島小商家利益的前提下，做出公平的決策，「總統一定會採取行動，為了下一代，他衷心希望維護長灘島之美」。

環境部長希瑪圖（Roy Cimatu）說明，封島可讓政府有充足的時間恢復環境，具體措施包括改善排水系統與交通網、建造垃圾處理設施、拆除非法建築物及道路擴寬等，讓這座島嶼能夠成為永續觀光景點。

報導說，長灘島如果真要全面關閉，會在杜特蒂宣布長灘島進入「災難狀態」的30天後開始。目前杜特蒂尚未做出決定。

封島計畫在菲律賓引起正反兩面辯論，支持者認為長灘島已因人口暴增及違規開發陷入環境危機，需要喘息及重建；反對者則認為，沒有必要全面封島，以免衝擊島上民眾生計。

長灘島距離馬尼拉以南約315公里，以西岸約4公里長的「麵粉白沙灘」、美麗貝殼及迷人的夕照而馳名，2017年外籍遊客達105萬2975人次，台灣為長灘島第3大觀光客源，逾4萬人次造訪。（編輯：陳惠珍）1070317