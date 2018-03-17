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阿公阿媽帶孫來上課　每月可領補助

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/17 13:24
▲雲林縣政府於17日上午8時於婦女福利服務中心，辦理「祖孫托育加倍補助-第1期托育人員訓練課程」開學日。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.17）
▲雲林縣政府於17日上午8時於婦女福利服務中心，辦理「祖孫托育加倍補助-第1期托育人員訓練課程」開學日。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.17）

雲林縣政府於17日上午8時，於婦女福利服務中心辦理「祖孫托育加倍補助-第1期托育人員訓練課程」開學日，75位阿公阿媽開心上學。縣長李進勇表示，為讓更多人可以「免費來上課，帶孫領補助」，今年再度開辦12期托育人員訓練課程，讓更多阿公、阿媽可以受惠，歡喜來上課。

李進勇指出，隨著國人健康條件的提升，年輕人正工作打拚，阿公阿媽帶孫不但可以含飴弄孫、讓父母安心工作、也可省下一筆保母費。103年就任以來即積極營造有利生育、養育、教育之良好環境，祖孫托育除了中央的補助政策外，本縣更是實施加碼加倍補助，條件就是要來上課，學習托育新知，讓日後帶孫更上手。也希望阿公阿媽在上課過程中，開闊人際，彼此交流心得，甚至組成同學會讓生活更豐富與健康。

社會處副處長陳怡君表示，這兩年開辦祖孫托育人員訓練課程，民眾皆非常踴躍參加，106年度課程業已完滿結業，領取結業證書計862位，結訓率約有96％，可見本縣阿公、阿媽愛讀書、愛孫子的心不可言喻，自105年開辦以來，105年及106年領取祖孫托育加倍補助共計有2,271位阿公、阿媽，補助金額共計新台幣3,588萬4,000元整，期待可以讓阿公、阿媽開心帶孫，年輕人無後顧之憂，努力打拚，創造幸福的未來。

上完課程之祖父母只要符合祖孫托育補助對象及資格：幼兒父母雙方皆就業，綜合所得稅未超過20%，無法自行照顧家中未滿2歲幼兒，送請有托育人員訓練課程結業證書或符合資格之祖父母照顧，祖父母及幼兒設籍並實際托育在雲林縣者，每月可領4,000元到10,000元不等的補助，詳情請洽雲林縣政府社會處。

關鍵字托育補助祖孫托育
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