電影《有一種喜歡》集結李玉璽、畢書盡、王宇兒、葛兆恩(寶弟)、林映唯與李劭婕演出,共同詮釋別於以往的藝校青春電影,其中電影主題曲也是李玉璽的全新創作〈This is how we said goodbye〉,他在片中飾演花心撩妹高手,還男女通殺、曖昧十足。

MV內容呈現李玉璽周旋於畢書盡、王宇兒、林映唯、李劭婕之間,不僅有李玉璽與李劭婕打賭菜鳥學弟 (葛兆恩寶弟飾演)、學妹(王宇兒飾演)是否能喜歡上彼此,而一直默默守護在詩俊(李玉璽飾演)身邊的秀男(畢書盡飾演),則認為沒有人可以配得上詩俊,局勢引人好奇。