嫂殺小姑房內水泥封屍 鑿2小時尋獲遺體

警方今天除逮捕動手殺人的張女，並依據她初步供詞深入查證行凶動機；同時，報請檢方相驗調查死者致命傷，釐清案情。

新莊警分局偵查隊長張俊明說，今天上午警方與鑑識人員趕到張女供稱的家中房間封屍現場，他們一進入小姑的房間，赫然發現一座水泥墓塚，隨即請泥水師傅協助以電鑽、鐵鎚等工具擊破，花了2小時的時間開鑿，才發現裹著棉被的小姑遺體。

（中央社記者黃旭昇新北17日電）張姓嫂嫂與葉姓小姑同住新莊，卻常起衝突，張女13日涉殺害小姑後，買30包水泥封屍在房間內，事隔多天，小姑沒上班，公司找人，案情才曝光。開鑿2小時後，警方順利找到遺體。

這起嫂嫂涉嫌殺害小姑的命案，相當駭人聽聞。13日小姑因口角遭張姓嫂嫂殺害後，屍體再被張女以水泥封屍在小姑自己的房間內，同在一屋簷下的其餘4人，與水泥墓塚一起度過4天，因為小姑任職公司打電話找人，小姑的哥哥驚覺不對，報警協尋，案情才曝光。

警方說，葉女小姑與哥哥、張女嫂嫂及兩名姪兒住在新莊民安路的民宅，姑嫂因家庭事物爭執，葉女多次撥打電話至張女娘家告狀，讓姑嫂關係降到冰點。小姑遭張女殺害後，被水泥封屍在房間內，且房門鎖住，小姑的哥哥以為她出遠門，因此沒有起疑。

警方指出，張女供稱，13日上午，小孩上課後回家，她看到小姑剛走出浴室，想起以前的爭執，怒問小姑為何電話向她的娘家告狀？

張女供稱，小姑回嗆，雙方爆發激烈口角，過程中她一怒拿起客廳啞鈴砸小姑的頭。警方調查，因小姑倒地昏迷，張女還把小姑拉進浴室，把小姑的頭部栽進浴盆內，涉嫌將小姑淹死至到斷氣。

警方今天公布調查監視器影像，張女行凶後，騎機車外出到附近五金行，來回3趟購買30包水泥，來回家，將屍體以棉被包裹封在死者房內地板，隨後將房門反鎖。

警方指出，由於葉女時常參加路跑，葉女的哥哥以為她出遠門路跑，沒有起疑。案發4天後，葉女的公司找人，這起水泥封屍的案件才曝光。（編輯：卞金峰）1070317