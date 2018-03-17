花東縱谷四神湯溫泉季　吸引遊客泡湯養生

花東縱谷國家風景區管理處舉辦「花東縱谷四神湯溫泉季」系列活動，邀請縱谷各區農會、部落及商家在公園前設攤，吸引不少民眾前來參加，由瑞穗富源社區學生組成的拔仔庄鼓隊「齊天戰鼓」表演揭開序幕，現場並發放特色市集美食券，只要民眾於現場填寫問券或與Cosplay表演者完成闖關遊戲，即贈送美食券1張。

觀光局主任秘書林坤源表示，花蓮一切都很好，一定要來到花蓮走一趟，感受這裡的美景，觀光局所規畫的「3355」，自由行「3355」旅宿活動，凡於3月6日起於活動期間內，符合3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告之花蓮地區旅宿業達3天2夜以上者，每人最高可享500元住宿補助。