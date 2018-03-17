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花東縱谷四神湯溫泉季　吸引遊客泡湯養生

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/03/17 13:28
▲花東縱谷國家風景區管理處舉辦「花東縱谷四神湯溫泉季」系列活動，讓各地旅客紛紛想前來泡湯。（圖／記者鄭志宏攝）
▲花東縱谷國家風景區管理處舉辦「花東縱谷四神湯溫泉季」系列活動，讓各地旅客紛紛想前來泡湯。（圖／記者鄭志宏攝）

花東縱谷國家風景區管理處舉辦「花東縱谷四神湯溫泉季」系列活動，邀請縱谷各區農會、部落及商家在公園前設攤，吸引不少民眾前來參加，由瑞穗富源社區學生組成的拔仔庄鼓隊「齊天戰鼓」表演揭開序幕，現場並發放特色市集美食券，只要民眾於現場填寫問券或與Cosplay表演者完成闖關遊戲，即贈送美食券1張。

觀光局主任秘書林坤源表示，花蓮一切都很好，一定要來到花蓮走一趟，感受這裡的美景，觀光局所規畫的「3355」，自由行「3355」旅宿活動，凡於3月6日起於活動期間內，符合3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告之花蓮地區旅宿業達3天2夜以上者，每人最高可享500元住宿補助。

縱管處長林維玲表示，縱管處推出一系列「四神湯專案」，主要是為能吸引更多民眾親臨花東體驗溫泉旅遊，限量1000張2300元起的「住宿好康1+1雙人平日住宿券」，及花東溫泉旅遊每月抽抽樂活動，只要於活動期間至各溫泉區配合的業者或店家消費滿500元，即可獲得摸彩券參加抽獎，活動時間即日起至6月30日止，每月15日辦理抽獎，每月抽出10名幸運得主，活動當天將抽出2月幸運民眾，中獎名單將公布縱管處官網、臉書粉絲團及果果旅行社網站。


▲拔仔庄鼓隊「齊天戰鼓」表演揭開序幕，在雨中表演氣勢十足。（圖／記者鄭志宏攝）

林維玲強調，這次活動特別結合航空公司，推出超值優惠4999元的「溫泉美食嘉年華套裝行程3日遊」，以及知本溫泉區超值遊程規畫，溫泉美食嘉年華套裝行程3日遊優惠方案，邀民眾一同逍遙花東縱谷也到各溫泉區來趟泡湯養生之旅。

活動中除熱鬧市集外，縱管處還邀請玉里鎮知名薩克斯風演奏者邱玉林，及贏得「正聲中時公益之星」校園歌唱選拔賽全國冠軍歌手詹呂理傑表演，另交通部觀光局超級任務組「喔熊」組長也將親臨現場，一起為花蓮觀光加油打氣。


▲觀光局「喔熊」與打扮成美人魚的cosplay一同現身，為活動加持。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字四神湯溫泉季花東縱谷cosplay
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