軍武》土耳其F-16飛行員不足　美國不願代訓

根據美國「國家利益」( Ntional Interest )雜誌網站報導，土耳其在 2016 年 7 月發生軍事政變，在軍方政變失敗後，艾爾多安( Tayyip Erdogan )政府大舉整肅軍方，消息來源人士指出，有超過 300 名 F-16 戰機飛行員遭到解職，讓土國空軍元氣大傷。

訓練飛行員不便宜，美軍訓練一個 F-35 戰機飛行員估計要花 1100 萬美元(約 32 億台幣)，為了避免飛官被航空公司挖角，美軍祭出 50 萬美金獎金鼓勵飛行員留營。不過，土耳其政府在 2016 年軍事政變後大舉整肅異己，導致飛行員大量流失，美國又不願協助土國培訓飛行員，讓土耳其空軍戰力大幅下滑。

土耳其派出軍隊介入敘利亞戰爭，並曾一度擊落俄羅斯 Su-24 攻擊機，但是現在土耳其卻面臨沒有足夠飛行員操作 F-16 戰機的窘境。土耳其從 1987 年起開始從美國引進 F-16C/D 戰鬥機，機型涵蓋了BLOCK 30、40、50與50+等生產批次，並授權土耳其航太公司在國內進行組裝。目前土耳其空軍擁有 240 架各型 F-16 戰鬥機，為土國空軍主力戰機。

土耳其曾向美國求援，希望美方派遣教官到土耳其培訓飛行員，但是遭到美國拒絕，美國希望土耳其自己派人到美國受訓，但是土耳其無法接受。外界認為，土耳其政變失敗後，艾爾多安大舉整肅公務員、傳教士與媒體，讓人權惡化，美方因而不想幫忙，也有一說是美國資深飛行員大量前往伊拉克與敘利亞作戰，人手不足因而無能力協助。

土耳其也曾向穆斯林國家巴基斯坦求助，因為巴基斯坦空軍也操作F-16戰機，但是遭到美方阻止。根據美國武器出口協議規定，武器進口國要向第三方進行裝備轉讓，技術維護和人員培訓，必須取得美國的同意

中華民國空軍在 1990 年代向美國採購 150 架 F-16A/B 型戰機，其中 10 架留置在美國亞利桑納州路克空軍基地（Luke Air Force Base）作為訓練之用。由於路克基地陸續換裝 F-35 戰機，2019年將轉往國民兵的土桑基地（Tucson Air Force Base）受訓。