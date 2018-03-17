兩會維穩明碼標價 傳截訪一人可賺3萬

（中央社記者陳家倫上海17日電）中國全國兩會期間，各地陸續傳出訪民遭到控制的消息。外媒揭露，有官員親屬開設保全公司攔截訪民，甚至明碼標價，每截訪一人可獲人民幣7000元（新台幣約3.2萬元）。

一名訪民親屬也曾向中央社表示，家樓下從2月26日就開始出現大批黑保全，不讓被監視的訪民離開小鎮上訪，後來索性把人抓走。這名訪民親屬表示，「黑保安靠抓人賺錢」，但對方並未進一步說明內容。

自由亞洲電台近日報導，有無錫訪民聲稱，保全公司在重要時刻截訪一名訪民可獲取7000、8000元。另一名訪民表示，那些被黑保全軟禁在家的訪民，當地政府須支付給保全公司數萬元的「安保費」。