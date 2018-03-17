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中央社

兩會維穩明碼標價 傳截訪一人可賺3萬

中央社2018/03/17 13:18
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海17日電）中國全國兩會期間，各地陸續傳出訪民遭到控制的消息。外媒揭露，有官員親屬開設保全公司攔截訪民，甚至明碼標價，每截訪一人可獲人民幣7000元（新台幣約3.2萬元）。

一名訪民親屬也曾向中央社表示，家樓下從2月26日就開始出現大批黑保全，不讓被監視的訪民離開小鎮上訪，後來索性把人抓走。這名訪民親屬表示，「黑保安靠抓人賺錢」，但對方並未進一步說明內容。

自由亞洲電台近日報導，有無錫訪民聲稱，保全公司在重要時刻截訪一名訪民可獲取7000、8000元。另一名訪民表示，那些被黑保全軟禁在家的訪民，當地政府須支付給保全公司數萬元的「安保費」。

報導指出，在北京截訪的各地保全公司在微信圈中明碼標價逐項收費，如控制一名訪民或訪客每天200元，市內護送每次200元，長途火車護送每次600元，租車每公里10至12元等等。

一名武漢訪民表示，地方和各級官員親友開保全公司在北京來回截訪，截訪回去後把人關起來，在北京賺一次錢，截訪回地方再賺一次錢；「一般人能開保全公司嗎？這是一個非常大的產業鏈。」

中國政府自2014年起不再公布「維穩」經費整體預算，概念最相近的表述則是「公共安全」支出。

中國財政部3月5日在政府2018年度財政預算案報告中指出，今年的公共安全支出1991.1億元，成長5.5%。（編輯：楊昇儒）1070317

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