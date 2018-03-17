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中央社

台旅法生效 美前副國務卿建議川普蔡總統會面

中央社2018/03/17 13:18
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓16日專電）美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）在一份聯名報告中建議，美國總統川普與總統蔡英文應找機會會面。

白宮今天宣布，美國總統川普已簽署「台灣旅行法」。這是近40年以來，美國再度有一部以台灣為名的法律，而這部「鼓勵美台所有層級官員互訪」的法律，將和「台灣關係法」，共同成為美台關係的兩部重要法律文件。

不過，雖然有了法律依據，未來美台官員如何尋找互動新模式，行政部門、尤其是國務院態度，仍相當關鍵。

就在台灣旅行法生效前夕，位在華府，以亞洲為主要研究對象的智庫「2049計畫協會」（Project 2049），3月公布一份由協會理事主席阿米塔吉、執行主任石明凱（Mark Stokes）及研究員易思安（Ian Easton）聯名撰寫的報告（U.S.-Taiwan Relations in a Seaof Change），報告中對美台關係提出多項政策建議，尤其在美台官員互訪上，更提出具體作法。

報告指出，川普與蔡總統應找機會親自碰面，美國最高層級的民選官員，應定期與台灣的最高民選官員接觸交往。美國內閣層級官員，也應定期訪問台灣相對應部門與層級的官員。近期內可以做的是，包括國務院助理國務卿及國防部助理部長層級的官員，也應以美國在台協會（AIT）理事會成員的非官方身分訪台，進行年度對話。

在這份26頁報告中，阿米塔吉等人還指出，川普政府應將對台軍售常態化，對台灣的軍購需求及協助台灣發展自製潛艦所需的商售執照，應及時答覆。

報告提到，美國的軍售決定，應單純基於台灣防禦性質的戰略及作戰需求，對台軍售不應事前與北京諮商，美國兌現對區域安全的承諾，比美中外交交往更重要。

另外，報告也說，川普政府應就供應鏈安全與國防工業合作，應成立並執行一個美台雙邊工作小組，確保最先進的科技能應用在推展美台共享的價值與利益上。

報告還說，川普政府應針對雙邊國防與安全關係，發展並執行聯合計畫，並與台灣有更深入廣泛的防務合作：包括演練與演習、支援人道救援與救災為主的船艦互訪，並讓具有聯合作戰經驗的軍官交流。

另外，報告也建議，川普政府應成立跨部會工作小組，評估如何與台灣長期維持正常、穩定與建設性關係。

而在美台經貿關係上，報告認為，美國應仿效與南韓、新加坡及澳洲的模式，與台灣開始談判自由貿易協定。

最後，報告指出，國務院應提出全新想法，增加美台人民間的交流，特別是文化與教育。美國應設立一個非營利組織的美台關係全國委員會，鼓勵雙方民眾交流。（編輯：屈享平）1070317

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