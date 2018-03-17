深澳電廠環評通過 吳敦義：能源政策錯誤

吳敦義致詞表示，當前執政似乎違背許多原則，其中計畫重啟新北市瑞芳海邊的深澳電廠，他指出，火力發電不僅會花很多錢，還會造成大量PM2.5細懸浮微粒，對人體有很大傷害，是能源政策錯誤，直呼「我們不要再用肺、用肝來發電。」

國民黨新竹縣黨部今天在新竹縣政府大禮堂舉辦「2018小組長聯合授證典禮」，現場湧進上千國民黨員與支持者，吳敦義到場頒發小組長派任書。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣17日電）國民黨主席吳敦義今天表示，深澳火力發電廠環評修正通過，重啟後將造成嚴重PM2.5細懸浮微粒空氣污染，認為這是政府的能源政策錯誤，直呼「我們不要再用肺發電」。

吳敦義說，除了深澳電廠，政府也打算重啟核二廠2號機，他認為應找安全無虞的機組作為重要備胎，但核二廠2號機在前年曾發生爆炸，依原子能管制法規定，不應輕率重啟，認為不夠周全。

吳敦義指出，國家人民所期待的不外乎4點，第一是廉能、有效率、親切、勤快、又熱心服務的政府；第二是繁榮均富的經濟；第三為公義和諧的社會；最後則是兩岸和平穩定發展，雙方互利雙贏。

至於國民黨高雄市黨部主委韓國瑜登記台北市長初選一事，吳敦義接受媒體訪問表示，「這就像人生的驚嘆號」，當時他接到韓國瑜電話，認為不妥，後續因韓國瑜沒有交自傳，文件不齊，於是撤銷，至於韓國瑜是否放棄參選高雄市長，吳敦義表示，還未詳細問過。（編輯：卞金峰）1070317