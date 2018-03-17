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中央社

台灣旅行法生效 蘇紫雲:美對兩岸傳遞訊號

中央社2018/03/17 13:30
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北17日電）淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲今說，台灣旅行法對美行政部門雖無拘束力，但象徵意義非常重大；美對台傳達支持民主訊號，也向北京傳達美國政策與以往可能完全不同。

美國總統川普美國時間16日簽署台灣旅行法，正式立法生效。

蘇紫雲今天出席台灣教師聯盟募款餐會受訪指出，除了美國參眾兩院無異議通過台灣旅行法，川普也在法律自動生效前的幾個小時親自簽署，「這個象徵意義是非常重大」。

他認為，最重要的意義是，對台灣傳達「支持民主」的訊號；當台灣面對中共壓力時，傳遞一個正向的訊號；同時也向北京傳遞了一個訊息，就是「美國的政策與以往可能完全不同」。

蘇紫雲指出，從1995年開始，當時的美國柯林頓政府採取擴大與交往戰略，希望對中共採取比較和平的手段，經濟發展讓中共政治可以有所調整，「23年後的2018年台灣旅行法，算是另外一個選擇」，美國不管是在貿易戰、區域安全，甚至在所謂301條款的部分，對中共都會採取比較強硬的手段與選擇。

他並說，以前中美建交時的公報裡面有一個很清楚的訊號，就是台灣與美國不得發展所謂的官方關係，台灣旅行法雖然對行政部門沒有拘束力，但象徵意義非常重大，等於是對於美中的三公報做了一個重新翻修、甚至是重新調整結構。

蘇紫雲指出，以前美中的建交公報，有所謂，台美不得有官方關係的部分，「在台旅法已經很清楚地傳出綠燈的訊號了」。

至於從台灣本身來講，蘇紫雲指出，不管其他國家怎麼支持或是傳遞怎樣的訊號，「台灣還是要靠自己」；兩岸的競爭應該是良性的，是民主與另外一種體制的競爭，而不是武力的對抗，也不是相互的仇視。

蘇紫雲認為，時間與北京的態度是關鍵，北京如果說現在已經是一個大國了，格局與心態如果調整相對理性一點的話，對兩岸關係會是比較正面的，而不是當其他國家對台灣比較公平的對待，就要有所謂懲罰的行動，這是不成熟的大國手段，「這是值得關切的部分，也是後續觀察北京回應的重要指標」。（編輯：林興盟）1070317

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