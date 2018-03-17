中國人大副委員長 張春賢曹建明在列受矚目

在上述新名單中，王晨是第12屆全國人大常委會排名第5的副委員長兼秘書長。2017年10月，中共召開19屆一中全會，王晨晉升為政治局委員，即被視為第13屆全國人大常委會排名第1的副委員長人選；今天的選舉結果，符合外界預期。

（中央社記者邱國強北京17日電）中國第13屆全國人大第一次會議今天選出常務委員會副委員長及秘書長，排名第1至3的副委員長分別為王晨、曹建明、張春賢。其中，張春賢、曹建明二人的當選受到外界矚目。

曹建明是現任中國最高人民檢察院檢察長，也是中共第18、19屆中央委員，先前關於他的動向較少人談及。他今天當選全國人大常委會排名第2的副委員長，也大致確定其仕途將在此告終。

張春賢則是本屆全國人大常務委員會最受矚目的副委員長。理由是，張春賢原為中共18屆政治局委員，且是新疆維吾爾自治區黨委書記，卻在2016年8月被調離，近2個月後才被調任中央黨建工作領導小組副組長。中共19大後被降為中央委員，引起多方揣測。

如今，張春賢確定出任全國人大常委會排名第3的副委員長，也讓他的去處終獲確定，但也大致確定他的仕途將在此告終。

另外，中共前政治局常委、前中紀委書記王岐山今天當選國家副主席。但前任國家副主席、前中共政治局委員李源潮自中共19大後，既未獲得任何黨內職務，也未當選人大代表或政協委員，今天因此無法出席人大會議，也就無法與王岐山握手交接。預料，李源潮將以裸退告別政壇。（編輯：楊昇儒）1070317