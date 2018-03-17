NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈台南都會區北外環第3期工程今動土Joy不碰朋友男人　被撞也不計較理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

中國人大副委員長 張春賢曹建明在列受矚目

中央社2018/03/17 13:38
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京17日電）中國第13屆全國人大第一次會議今天選出常務委員會副委員長及秘書長，排名第1至3的副委員長分別為王晨、曹建明、張春賢。其中，張春賢、曹建明二人的當選受到外界矚目。

經過上午的票選，新產生的第13屆全國人民代表大會常務委員會副委員長，排名依序為王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更．依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華等14人。

楊振武則被選為第13屆全國人大常委會秘書長。

在上述新名單中，王晨是第12屆全國人大常委會排名第5的副委員長兼秘書長。2017年10月，中共召開19屆一中全會，王晨晉升為政治局委員，即被視為第13屆全國人大常委會排名第1的副委員長人選；今天的選舉結果，符合外界預期。

曹建明是現任中國最高人民檢察院檢察長，也是中共第18、19屆中央委員，先前關於他的動向較少人談及。他今天當選全國人大常委會排名第2的副委員長，也大致確定其仕途將在此告終。

張春賢則是本屆全國人大常務委員會最受矚目的副委員長。理由是，張春賢原為中共18屆政治局委員，且是新疆維吾爾自治區黨委書記，卻在2016年8月被調離，近2個月後才被調任中央黨建工作領導小組副組長。中共19大後被降為中央委員，引起多方揣測。

如今，張春賢確定出任全國人大常委會排名第3的副委員長，也讓他的去處終獲確定，但也大致確定他的仕途將在此告終。

另外，中共前政治局常委、前中紀委書記王岐山今天當選國家副主席。但前任國家副主席、前中共政治局委員李源潮自中共19大後，既未獲得任何黨內職務，也未當選人大代表或政協委員，今天因此無法出席人大會議，也就無法與王岐山握手交接。預料，李源潮將以裸退告別政壇。（編輯：楊昇儒）1070317

王建民回洋基小聯盟教球 經...民進黨高市議員初選 大咖...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan