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中央社

台灣旅行法簽署 陸委會籲陸理性看待

中央社2018/03/17 13:46
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北17日電）美國簽署台灣旅行法，引起中國大陸不滿。陸委會今天表示，中國大陸應理性看待此事，各國與台灣交流有助於區域和平繁榮，一再圍堵威嚇台灣，無助兩岸良性互動，只會適得其反。

白宮公布，美國總統川普16日簽署5個法案，包括法案案號為H.R.535的台灣旅行法生效，「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法，16日成為美國法律。

行政院大陸委員會今在回答提問時表示，感謝美國政府及國會對推動台美關係的重視與支持， 也認為中國大陸應該以健康、理性的態度看待此事。台灣民主自由及人權法治等的成就發展，受到國際社會歡迎，各國與台灣加強交流合作是非常自然正常的事，更有助於促進區域和平與繁榮。

陸委會說，中國大陸如一再圍堵、威嚇台灣，將無助於兩岸良性互動、只會適得其反。對岸唯有尊重台灣的尊嚴與權益，透過對話化解分歧，才能開展建設性的兩岸關係。

陸委會呼籲中國大陸採取善意務實的態度面對兩岸關係，與台灣共同維護亞太區域的和平與穩定。

陸委會表示，台灣致力維持台海和平現狀，與美方在亞太的安全利益相一致，希望美方堅持「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾，落實「台灣旅行法」，進一步深化台美各項實質交流合作，同時持續支持台灣穩健的兩岸政策。（編輯：朱建陵）1070317

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