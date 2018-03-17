台灣旅行法簽署 陸委會籲陸理性看待

（中央社記者翟思嘉台北17日電）美國簽署台灣旅行法，引起中國大陸不滿。陸委會今天表示，中國大陸應理性看待此事，各國與台灣交流有助於區域和平繁榮，一再圍堵威嚇台灣，無助兩岸良性互動，只會適得其反。

白宮公布，美國總統川普16日簽署5個法案，包括法案案號為H.R.535的台灣旅行法生效，「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法，16日成為美國法律。

行政院大陸委員會今在回答提問時表示，感謝美國政府及國會對推動台美關係的重視與支持， 也認為中國大陸應該以健康、理性的態度看待此事。台灣民主自由及人權法治等的成就發展，受到國際社會歡迎，各國與台灣加強交流合作是非常自然正常的事，更有助於促進區域和平與繁榮。