雙薪肥貓有貶意 高院改判助理教授有罪

陳姓助理教授不滿校方未經溝通即要求騰空研究室，與劉男在走道起爭執，還對著另名在場攝影的人士模仿電視新聞記者播報，「為您報導，現在講話的是一位總務長，他是雙薪肥貓，是由軍中退伍的，所以他對於大學的運作非常的不熟悉」。

（中央社記者蕭博文台北17日電）台北市一名陳姓助理教授，指該校由軍職轉任的總務長是雙薪肥貓，一審獲判無罪。但高院認為，雙薪肥貓一詞在台灣有貶抑之意，改依公然侮辱罪判陳男罰金3000元，緩刑2年。

劉姓總務長提告，士林地檢署依公然侮辱罪嫌起訴陳姓助理教授。陳男辯稱，雙薪肥貓通常是指已領月退休金，又在政府編列預算或補助的機關、學校領取薪資的人，雙薪肥貓一詞在中文的字意還在發展，並無負面評價。

士林地方法院一審認為，雙薪肥貓在台灣確有用來稱呼退休軍公教人員轉任民間任職領有雙薪的情形，但未必是指好吃懶做不做事，判陳男無罪。

案經上訴，高院承審合議庭認為，觀諸台灣學術論文以「肥貓」為主題者，多是針對處於虧損，董事、監察人與經理人坐領高薪等不正義現象提出檢討，可見「肥貓」一詞發展至今，在學術領域已屬用於負面形容的貶抑之詞。

承審合議庭也認為，近年台灣媒體針對「雙薪肥貓」的報導，多是指退休軍公教人員轉往民間任職，而領有雙重薪水，以致觀感不佳，因此認定「雙薪肥貓」一詞，在台灣確實用於質疑，甚至貶抑退休軍公教轉入民間任職領有雙薪等牽涉年金或薪資結構的情形。

合議庭認為，陳姓助理教授身為知識分子，難推諉不知「雙薪肥貓」一詞在學術界與社會輿情中的意涵，認定陳男公然侮辱事證明確，撤銷原判決改判有罪，處新台幣3000元罰金，但考量陳男爭執過程中只提到「雙薪肥貓」一次，緩刑2年，可上訴。（編輯：方沛清）1070317