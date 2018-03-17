習王宣誓就職 王岐山拍桌引議論

儀式過程中，先由禮兵將中國憲法迎入會場。習近平接著步上禮台，右手舉拳、左手撫按中國憲法，念出誓詞。接著依序由新當選的全國人大常務委員會委員長栗戰書、王岐山等人進行宣誓。

值得一提的是，王岐山宣誓過後，右手放下時還敲擊桌面一聲，引起現場媒體討論。一派記者認為，王岐山是為自己「拍案叫絕」；另一派記者則認為，王岐山是在質疑「怎麼會有一張反對票」。

今天的投票過程中，除了習近平，王岐山堪稱第二男主角，不僅媒體記者爭相拍攝，連代表們也對他「青睞有加」。在投票過程，王岐山走向票箱投票時，現場響起的掌聲，還一度大過習近平投票時的掌聲。

公布當選結果時，王岐山同樣獲得大量掌聲，他與習近平握手時，習近平的神情顯得相當滿意。就在王岐山返回座位時，現場媒體一度議論他怎麼沒和「上一任」國家副主席李源潮握手，這才驚覺原來李源潮根本不在台上。

先前的13屆全國人大一次會議新聞發布會上，發言人張業遂宣布，大會將於第5、第6、第7次全體會議後，舉行憲法宣誓儀式，這是中國憲法宣誓制度施行以來，首次在全國人大會議上舉行的憲法宣誓活動。（編輯：朱建陵）1070317