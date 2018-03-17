習王宣誓就職 王岐山拍桌引議論

（中央社記者繆宗翰北京17日電）中國國家主席習近平與前中共政治局常委王岐山今天當選國家正副主席，顯示「習王時代」來臨。兩人當選後進行憲法宣誓儀式，過程中，王岐山一度「拍案」引發媒體關注。
中國第13屆全國人民代表大會第一次會議17日上午在人民大會堂舉行第5次全體會議，選舉中華人民共和國主席、副主席、中央軍事委員會主席、全國人大常務委員會委員長等。選舉結果出爐後，大會舉行憲法宣誓儀式。
儀式過程中，先由禮兵將中國憲法迎入會場。習近平接著步上禮台，右手舉拳、左手撫按中國憲法，念出誓詞。接著依序由新當選的全國人大常務委員會委員長栗戰書、王岐山等人進行宣誓。
值得一提的是，王岐山宣誓過後，右手放下時還敲擊桌面一聲，引起現場媒體討論。一派記者認為，王岐山是為自己「拍案叫絕」；另一派記者則認為，王岐山是在質疑「怎麼會有一張反對票」。
今天的投票過程中，除了習近平，王岐山堪稱第二男主角，不僅媒體記者爭相拍攝，連代表們也對他「青睞有加」。在投票過程，王岐山走向票箱投票時，現場響起的掌聲，還一度大過習近平投票時的掌聲。
公布當選結果時，王岐山同樣獲得大量掌聲，他與習近平握手時，習近平的神情顯得相當滿意。就在王岐山返回座位時，現場媒體一度議論他怎麼沒和「上一任」國家副主席李源潮握手，這才驚覺原來李源潮根本不在台上。
先前的13屆全國人大一次會議新聞發布會上，發言人張業遂宣布，大會將於第5、第6、第7次全體會議後，舉行憲法宣誓儀式，這是中國憲法宣誓制度施行以來，首次在全國人大會議上舉行的憲法宣誓活動。（編輯：朱建陵）1070317