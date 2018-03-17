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中央社

美學者：習個人集權 中國改革時代結束

中央社2018/03/17 14:06
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海17日電）美國福坦莫大學（Fordham University）法學院教授明克勝表示，中國改革時代已結束，主因先前沒有抓住深化政改的機會，導致習近平上台後，走上「個人集權老路」解決問題。

美國之音報導，明克勝（Carl Minzner）長期研究中國法律和政治治理，他的新書「一個時代的結束（End of an Era）」由英國牛津大學出版社出版，新書的副標題是「中國專制主義的復興如何損害著它的崛起」。

明克勝研究發現，自1970代末至2000年，由前中國領導人鄧小平宣導的改革時代，已在中國結束。他擔心中國國家主席習近平依靠個人集權解決中國面臨的問題，將會回到毛澤東時代的專制老路。

明克勝認為，改革的特徵是快速經濟發展、一個對外比較開放的意識形態，和政治上部分制度化。但現在中國經濟成長放緩，即使在政治上，自1980年代初以來逐步形成的治理中國社會或政治制度規範也已經瓦解。

他說，鄧小平將中國帶出毛時代，開展數十年改革進程，包括經濟迅速成長、意識形態相對開放，政治上將遊戲規則部分制度化、頒布規則，在中共黨內看到集體領導，看到技術官僚出現，這些是一般認為的改革時代核心。

但明克勝說，今天中國的改革核心象徵全都瓦解了，主因是沒有在1980、1990、2000年代初抓住深化政治體制改革的機會，導致習近平上台後，面對嚴重腐敗、激烈權鬥時，必須借助毛澤東專制集權手段來解決現實問題。

他表示，那就是靠把權力集中到一個人手中，塑造最高領導人的民粹主義形象，依靠激烈的政治反腐運動在官僚體制內洗牌，以及更多地使用壓制性措施解決制度內潛在和積聚的問題。

明克勝表示，這基本上就是回到了毛澤東時代的一些「幾乎是最僵硬的作法，或是中國在改革時代已拋棄的作法。」他擔心中國可能會倒退而不是前進，也許會重覆一些早期的錯誤。也許更不穩定，更不可測，並可能更少希望。（編輯：朱建陵）1070317

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