體驗西語文化多樣性 西語日台北初登場

西班牙商務辦事處處長Jose Luis Echaniz Cobas於西語日開幕式致詞時表示，約6個月前，多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭等駐台大使館，以及阿根廷商務文化辦事處、智利商務辦事處、西班牙商務辦事處、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、秘魯駐台北商務辦事處、美國在台協會共同成立「台灣西語推廣小組」，在台推廣西班牙語。西語日是第一個活動，未來將有更多西語推廣活動。

他說，在台灣有5所大學設有西語系，這些學校也參與西語日活動；若具有西語能力，未來有更多就業選擇，例如外貿、金融、外交等領域。藉由這次活動，希望鼓勵更多學生學習西語，不僅可增加未來就業機會，也能增加台灣的經濟競爭力。

巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial BobadillaGuillen）致詞時說，這次活動是為推廣西語這個寶藏。許多國家雖然在地理上分散各地，但依然透過西語彼此相連在一起。

代表美國在台協會（AIT）出席的AIT文化新聞組組長孔世杰（Jesse Curtis）以西語致詞時表示，西班牙語是美國的第二大語言，有超過3800萬個美國人，居家日常都以使用西班牙語為主，從日常飲食（莎莎醬等）到度假去處（德州、佛羅里達州等）都可看出西語在美國的影響力。

外交部常務次長劉德立表示，外交部重視推廣西語的工作，除贊助西語文化活動外，也於2月頒贈「外交之友貢獻獎章」給遠從西班牙來台從事西語教育數十年的雷孟篤（Jose Ramon Alvarez Mendez-Trelles）教授。

劉德立指出，除了西語日活動，2月底也有台北拉丁嘉年華活動；看到一連串西語相關活動在台舉行，今年也可以稱為台灣的「西語年」。

他也提到，國內設有西班牙語科系的大學，多年來培育不少人才，有些在外交部工作，有些從事國際貿易或是移民到西語國家建立事業。隨著台灣與西語國家，特別是拉美地區的邦交國在文化、經貿等交流日益增加，未來西語人才需求也將提升。

台灣在拉美地區的友邦，多為西語系國家。

西語日活動今天、明天在松山文創園區舉行，活動內容包括播放紀錄片、電影，音樂與舞蹈表演，現場也有來自西班牙、秘魯的美食，供民眾品嚐。

西語日活動由智利商務辦事處、多明尼加駐台大使館、美國在台協會、西班牙商務辦事處、瓜地馬拉駐台大使館、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、巴拉圭駐台大使館、秘魯駐台北商務辦事處、薩爾瓦多駐台大使館共同主辦。（編輯：楊玫寧）1070317