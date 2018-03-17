台電結合廣告系學生創意 推綠能桌遊

文化大學廣告系第29屆畢業展「指控」（FinCon）在新光三越台北信義新天地A11館6樓的信義劇場舉行，特別策劃「綠動心能源」主題呈現台灣能源現況，另外台電的「綠動電電島」桌遊也在現場開放民眾體驗。

台電特別與文大廣告系「鮭魚游游」小組在畢業展合作策劃「綠動心能源」主題，說明台灣約98%的能源倚賴進口，在穩定供電前提下，台電配合國家能源轉型政策，積極推動風力、太陽光電等再生能源開發計畫，期望打造低碳永續的綠色家園。

台電公司今天發布新聞稿指出，桌遊是近年熱門遊戲，台電公司也搭上這股熱潮，「綠動電電島」製作過程找來桌遊達人、台電多個業務單位協助，結合學生的創意與設計專業推出以電力能源為議題的遊戲。

台電表示，這款桌遊的故事背景設定於仰賴電力生存的「電電島」，由玩家扮演推動「能源轉型」的「電電兵」，要突破如狡詐動物角色、天然災害等各種困境，進而重啟電力、重建家園。把能源議題融合在桌遊中，透過寓教於樂的方式，讓玩家在遊戲中了解正確的電力能源知識。現場展出至18日止。（編輯：林興盟）1070317