台旅法生效 高碩泰：爭取為台美關係加分

高碩泰晚間接受訪問表示，法案能順利通過，要感謝美國國會兩黨友人。過去一年半以來，美方對於落實相關互動，包括總統蔡英文、副總統陳建仁在內的高層過境美國有很多成果，美方也派遣資深官員訪問台灣，雙方就各項議題密集互動。

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）美國總統川普今天簽署台灣旅行法，正式成為法律。中華民國駐美代表高碩泰對此表達感謝，並表示，透過高層級互訪為台美關係加分，是駐外單位責無旁貸的任務。

是否開始著手安排台美高層互訪，高碩泰表示，台美之間還有很多互動空間，透過台灣旅行法的通過，希望能創造更多可能性，更多機會。

他指出，台美在多領域、多層次有許多合作關係，透過高層級互訪為台美關係得分、加分，是駐外單位責無旁貸的任務，駐美代表處會繼續秉持高度互信，讓雙方交往能落實，達成互惠互利的目標。

他表示，台美雙方在安全領域、經貿夥伴這方面有目共睹，相信在台灣關係法與6項保證架構下，雙方有很多空間，希望能看到雙方共同期待的目標。

在問及美國在台協會新大樓落成，美方是否藉此機會安排高層官員出席開幕儀式。他說，對於開幕式，美方已規劃多時，對於細部規畫無法評論，但美國在台協會新大樓落成對台美關係是指標性進展，他樂觀其成。（編輯:陳惠珍）1070317