韓媒：楊潔篪訪韓推遲一週 原因未明

（中央社台北17日電）韓聯社報導，南韓外交部官員16日表示，中國國務委員楊潔篪的訪韓日程已由21至22日推遲到28至29日，但未說明原因。

中國大陸目前正在召開13屆全國人民代表大會一次會議，將在20日閉幕。

根據目前排定的議程，19日上午的人大第7次全體會議，將決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長人選。外界普遍預期，楊潔篪可望升任國務院副總理。

韓聯社報導引述南韓外交部人士表示，楊潔篪推遲一週於28日訪韓，為期兩天。訪韓期間，楊潔篪將會晤青瓦台國家安保室室長鄭義溶。