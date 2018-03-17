影／開很爽？轎車緊跟救護車「開道」　網怒：直接撤駕照

這樣開比較順？昨（ 16 ）日一輛救護車在國道一號上奔馳，要將患者自台中轉送至台北，卻發現後面有輛白色轎車不斷尾隨、緊跟在後疾駛，甚至越開越近，似乎是把救護車當前導車開路，畫面曝光讓許多網友看傻怒罵「太誇張！」要求應重罰該名駕駛。

一名男網友在臉書「爆料公社」貼出一段影片，指出昨日救護車行經國道一號豐原至三義路段時，遇到一台白色本田轎車一路跟隨，當下即詢問病患家屬，確認該車並非家屬「就算是家屬，我們也不允許這樣跟隨執勤中的救護車，真不知道抱著什麼心態這樣貼著我跑的」。超過一分半的影片中可見，本田轎車除一路跟隨救護車，就連救護車變換車道也仍跟在後頭，甚至有幾度非常靠近救護車，相當危險。