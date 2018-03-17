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娛樂

Red Velvet成員不碰朋友男人　被車撞也不計較

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/17 14:51
▲Red Velvet成員Joy（右）在新劇中對愛情沒有興趣。（圖／avex taiwan、愛奇藝 , 2018.3.17）
▲Red Velvet成員Joy（右）在新劇中對愛情沒有興趣。（圖／avex taiwan、愛奇藝 , 2018.3.17）

南韓女團Red Velvet出道至今曾以〈Rookie〉、〈Red Flavor〉、〈Peek-A-Boo〉等歌曲創下優異紀錄，並榮獲各項頒獎典禮大賞，除了音樂引發高度關注，成員Joy近日更在電視劇《偉大的誘惑者》中飆演技，而IRENE則是在韓國網路數學教育機構「7SEVENEDU」的問卷調查中，以23％第一名的高支持率獲選「最想在白色情人節送她糖果及禮物，並向她告白的明星」，紛紛展現個人獨特魅力。

Joy繼上一部作品《她愛上了我的謊》後，二度擔任戲劇女主角，這回在《偉大的誘惑者》中飾演品學兼優的學生，但面對父母的離異，讓她相當厭惡愛情與家人、拒人於千里之外，甚至覺得「談戀愛等於浪費人生」。在第二集中，Joy無意間與男主角在公車上相會，之後又被他開車撞到，進而發現他是好朋友暗戀的對象，為了不讓朋友產生懷疑，努力避開與男主角碰面的機會，殊不知他為了替好友報仇，竟對Joy展開「誘惑」式追求，要讓她陷入危險的愛情遊戲中。


▲Red Velvet新曲摘美國告示牌季軍寶座。（圖／avex taiwan , 2018.3.17） 

Red Velvet第二張正規改版專輯《The Perfect Red Velvet》一推出就勇奪美國Billboard告示牌雜誌世界專輯排行榜的季軍寶座，這是她們第八次打入此排行榜。而收錄在此專輯中的最新主打歌〈Bad Boy〉是首以嘻哈為基調的R&B舞曲，歌詞描述高傲女子和壞男人互相吸引的刺激感，獲得大眾一致好評。不只在韓國數位音源得到好成績，她們的魅力更延燒到加拿大，成為繼CL和BLACKPINK後的第三組攻入此排行榜的韓國樂壇女性藝人。《The Perfect Red Velvet》已在台發行、《偉大的誘惑者》在愛奇藝、CHOCO TV上架播出。

關鍵字red velvetjoy偉大的誘惑者
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