Red Velvet成員不碰朋友男人　被車撞也不計較

南韓女團Red Velvet出道至今曾以〈Rookie〉、〈Red Flavor〉、〈Peek-A-Boo〉等歌曲創下優異紀錄，並榮獲各項頒獎典禮大賞，除了音樂引發高度關注，成員Joy近日更在電視劇《偉大的誘惑者》中飆演技，而IRENE則是在韓國網路數學教育機構「7SEVENEDU」的問卷調查中，以23％第一名的高支持率獲選「最想在白色情人節送她糖果及禮物，並向她告白的明星」，紛紛展現個人獨特魅力。

Joy繼上一部作品《她愛上了我的謊》後，二度擔任戲劇女主角，這回在《偉大的誘惑者》中飾演品學兼優的學生，但面對父母的離異，讓她相當厭惡愛情與家人、拒人於千里之外，甚至覺得「談戀愛等於浪費人生」。在第二集中，Joy無意間與男主角在公車上相會，之後又被他開車撞到，進而發現他是好朋友暗戀的對象，為了不讓朋友產生懷疑，努力避開與男主角碰面的機會，殊不知他為了替好友報仇，竟對Joy展開「誘惑」式追求，要讓她陷入危險的愛情遊戲中。