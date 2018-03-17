球速快曲球好 艾迪頓看好王維中在韓職

（中央社記者黃巧雯台北17日電）中信兄弟洋投艾迪頓今天表示，過去曾看過韓職NC恐龍隊台灣投手王維中在美職投球，由於王維中球速超過150公里，並擁有不錯的曲球，他看好王維中在韓職的發展。

艾迪頓2016年季中加入中信兄弟，2017年遭韓職樂天巨人挖角，但同年季中因表現不佳遭球隊釋出，今年回鍋中信兄弟。

艾迪頓過去曾效力於美國職棒密爾瓦基釀酒人隊，與王維中都曾待過釀酒人隊小聯盟體系，艾迪頓透露，過去在美職時曾看過王維中投球，也知道他轉戰韓國職棒。

艾迪頓認為，王維中球速可達151、152公里，加上有很好的曲球，他看好王維中可望在韓職發展的不錯。