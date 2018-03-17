五愛心團體協力發送　即期品捐贈弱勢團體

民進黨立法委員林俊憲、東區市議員參選人蔡筱薇，及微風慈善基金會、勵馨基金會、新世代協會、朝興基金會、南台南家扶中心、恩友愛心協會等單位，今（17日）下午共同舉辦「愛要即時，春暖花開！」即期物資捐贈公益活動。

這次活動由微風慈善基金會董事長特助楊盛傑，以及羅大為經理捐贈阿舍乾麵10箱，給台南市弱勢的團體，期望能夠藉此散播愛心慈善的義舉，達到拋磚引玉的目的，帶動更多有愛心的民眾一起來關心、幫助這些在社會上處於弱勢的族群。

林俊憲表示，過去食藥署曾調查了15家通路業者的即期食品量，結果發現每年的即期食品就有3萬公噸，但另一方面，社會上需要的人卻仍舊在無人知曉的角落中挨餓受凍。