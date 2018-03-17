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五愛心團體協力發送　即期品捐贈弱勢團體

記者黃文博／台南報導2018/03/17 15:03
▲立委林俊憲、微風慈善基金會，今天攜手公益傳愛。（圖／蔡筱薇提供，2018.03.17）
▲立委林俊憲、微風慈善基金會，今天攜手公益傳愛。（圖／蔡筱薇提供，2018.03.17）

民進黨立法委員林俊憲、東區市議員參選人蔡筱薇，及微風慈善基金會、勵馨基金會、新世代協會、朝興基金會、南台南家扶中心、恩友愛心協會等單位，今（17日）下午共同舉辦「愛要即時，春暖花開！」即期物資捐贈公益活動。

這次活動由微風慈善基金會董事長特助楊盛傑，以及羅大為經理捐贈阿舍乾麵10箱，給台南市弱勢的團體，期望能夠藉此散播愛心慈善的義舉，達到拋磚引玉的目的，帶動更多有愛心的民眾一起來關心、幫助這些在社會上處於弱勢的族群。

林俊憲表示，過去食藥署曾調查了15家通路業者的即期食品量，結果發現每年的即期食品就有3萬公噸，但另一方面，社會上需要的人卻仍舊在無人知曉的角落中挨餓受凍。

他說，感謝微風慈善基金會的慷慨捐贈，也感謝市議員參選人蔡筱薇，為了這次活動辛苦奔走聯繫各單位，希望能夠搭起搭起賸餘與匱乏的橋樑，讓企業和個人都可以透過物資捐贈的方式，將還沒過期的即期品送到需要的弱勢團體手上，帶動整個社會一起對有需要的人付出關懷與幫助。

蔡筱薇說，一直以來很感謝這些企業、社團的慷慨解囊，讓這些弱勢團體感受到社會的溫暖。社會上長期以來都有許多需要關懷與協助的弱勢族群，今天藉助這個即期品捐贈的活動，期望透過物資的募集與發送，也藉由五個愛心團體的協力發送，做到「捐有餘，補不足」。

關鍵字林俊憲微風慈善基金會蔡筱薇羅大為
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