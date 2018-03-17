法鳳凰劇院奇幻夜總會 聚焦台灣表演藝術

「奇幻夜總會」（cabaret de curiosites）用意在提供當代表演藝術和視覺藝術創作一個舞台，今年於3月15日到17日舉行，以「流亡/出口」（ExilExit）為主題，特別為台灣規劃焦點單元。

位於瓦倫西安（Valenciennes）的鳳凰劇院（LePhenix）為文化部認證的「歐洲創作基地」（Poleeuropeen de creation），致力於支持國際上具潛力的藝術發展計畫。

（中央社記者曾依璇瓦倫西安16日專電）法國北部城市瓦倫西安的國立鳳凰劇院策劃「奇幻夜總會」藝術節，特別規劃台灣焦點單元，邀請林人中、林祐如及蘇文琪3名表演藝術工作者演出。

在台灣單元中，劇院為國家兩廳院總監李惠美、前台北藝術節總監耿一偉、國家文化藝術基金會數位表演藝術國際平台負責人孫平舉辦專業人士座談，各自向觀眾推介台灣的多元表演藝術能量。

鳳凰劇院還邀請3名台灣表演藝術工作者演出，分別是林人中的「20世紀舞蹈史，在亞洲」（20 minutesfor the 20th century, but Asian）、林祐如的「朵朵」（Sponge）及蘇文琪的「微幅」（W.A.V.E.）。

在林人中的作品裡，舞者林文中先是著襯衫、長褲及西裝外套，從國民健康操跳到武術和一度流行過的ParaPara舞等，接著褪去所有衣物，以赤裸身體重述一遍這段歷程。

林人中曾於2015年在巴黎國際藝術村駐村，隔年以藝術家身分取得簽證，目前旅居法國，持續進行行為藝術創作。他受訪時說，此次演出作品靈感來自藝術家賽格爾（Tino Sehgal）的「20世紀的20分鐘」，促使他從亞洲角度來構思身體與舞蹈的歷史。

林人中表示，一名舞者為了成為舞者要經歷過很多身體訓練，那些訓練方法很多來自西方，另外也有台灣在「後殖民」情境中承載、吸收及消化的文化元素影響，相當混雜，他的作品試圖在此複雜的亞洲脈絡下，找到一條討論的途徑。

蘇文琪的「微幅」採用9乘9的81盞燈光形成方陣，在完全黑暗的空間裡，透過燈光排列變化與舞者身體，探討人在數位世界中的生存模式、人與城市的關係，以及環境如何因數位藝術而產生改變。

蘇文琪受訪時舉例，很多現代建築是矩形空間，人類生活在其中，似乎感到某種拘束和限制，但現在出現一些數位繪圖設計的曲線空間，這或許說明，人類對新媒體藝術的追求，某種程度上是想要回到過去與自然共存的和諧狀態，只是不免必須經過一段掙扎過程。

林祐如的作品靈感來自沒有神經系統、消化系統、循環系統的海綿，這種生物透過水穿透自體來汲取營養、排除廢物，她以肢體呈現人從一個階段過渡到另一階段，如海綿般吸收、過濾、重建的故事。（編輯：屈享平）1070317