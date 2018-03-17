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影／陳菊挺子弟兵　陪許乃文掃街拜票

記者蔡坤霖·宋德威·陳佩琪／高雄報導2018/03/17 16:17
市長陳菊17日上午陪同栽培將近十一年的子弟兵許乃文進行初選前最後一波的車隊掃街，期盼幫助許乃文初選順利過關。

民進黨高雄市議員民調初選剩下不到兩天，高雄市長陳菊17日上午陪同栽培將近十一年的子弟兵許乃文，進行初選前最後一波的車隊掃街，期盼幫助許乃文初選順利過關。

陳菊受訪時表示，民進黨新世代輩出，培植新人為地方服務是她的使命之一。被問及是否也支持陳致中時，陳菊再次強調，許乃文和陳致中都是黨內的年輕世代，只要是肯為前鎮小港服務的黨內年輕人她都支持，也都給予祝福，希望他們都能好好努力。今天會來幫許乃文站台，主要因為許乃文是首次參選的新人，也曾在市府歷練將近十一年，昔日共同奮鬥的部屬要投入選戰為民喉舌，她當然會來力挺，並呼籲鄉親給有經驗的新人一個機會。


▲陳菊市長唯一相挺子弟兵許乃文。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.17）


▲小朋友與參選人許乃文一同合影。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.17）

許乃文表示，前鎮小港這次的戰況相當激烈，但也表示民進黨裡面的確是人才濟濟，期待自己這幾個月的努力和衝刺鄉親能夠感受到。今天陳菊市長在出國前還到場幫他站台，更讓他相當感動，陳菊市長真的是盡心盡力地在栽培新人。許乃文期待透過市長的加持，讓他初選能夠闖關成功。


▲陳菊市長在出國前還到場幫他站台，更讓他相當感動，陳菊市長盡心盡力地在栽培新人。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.17）

民進黨六都市議員初選民調時程於這禮拜出爐，高雄為首波執行民調的都市，總共有六個選區必須參加初選。距離民調初選不到72小時，各參選人無不加緊腳步爭取選民支持，選戰氣氛濃厚。

關鍵字許乃文陳菊前鎮小港
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