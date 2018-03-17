影／陳菊挺子弟兵　陪許乃文掃街拜票

陳菊受訪時表示，民進黨新世代輩出，培植新人為地方服務是她的使命之一。被問及是否也支持陳致中時，陳菊再次強調，許乃文和陳致中都是黨內的年輕世代，只要是肯為前鎮小港服務的黨內年輕人她都支持，也都給予祝福，希望他們都能好好努力。今天會來幫許乃文站台，主要因為許乃文是首次參選的新人，也曾在市府歷練將近十一年，昔日共同奮鬥的部屬要投入選戰為民喉舌，她當然會來力挺，並呼籲鄉親給有經驗的新人一個機會。

民進黨高雄市議員民調初選剩下不到兩天，高雄市長陳菊17日上午陪同栽培將近十一年的子弟兵許乃文，進行初選前最後一波的車隊掃街，期盼幫助許乃文初選順利過關。



▲陳菊市長唯一相挺子弟兵許乃文。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.17）



▲小朋友與參選人許乃文一同合影。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.17）

許乃文表示，前鎮小港這次的戰況相當激烈，但也表示民進黨裡面的確是人才濟濟，期待自己這幾個月的努力和衝刺鄉親能夠感受到。今天陳菊市長在出國前還到場幫他站台，更讓他相當感動，陳菊市長真的是盡心盡力地在栽培新人。許乃文期待透過市長的加持，讓他初選能夠闖關成功。



▲陳菊市長在出國前還到場幫他站台，更讓他相當感動，陳菊市長盡心盡力地在栽培新人。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.17）

民進黨六都市議員初選民調時程於這禮拜出爐，高雄為首波執行民調的都市，總共有六個選區必須參加初選。距離民調初選不到72小時，各參選人無不加緊腳步爭取選民支持，選戰氣氛濃厚。