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乾淨煤發電？周錫瑋：民進黨「愚蠢」能源政策

記者陳志仁／新北報導2018/03/17 15:11
▲前台北縣長周錫瑋質疑，全世界積極努力發展新興的再生能源，政府為何走倒車去興建煤炭的火力發電廠？（圖／周錫瑋辦公室提供）
▲前台北縣長周錫瑋質疑，全世界積極努力發展新興的再生能源，政府為何走倒車去興建煤炭的火力發電廠？（圖／周錫瑋辦公室提供）

深澳燃煤電廠案通過環境差異的分析，引起各界的不滿，行政院長賴清德卻說，電廠使用的是「乾淨煤及超超臨界機組，汙染量和天然氣差不多」；爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋呼籲，懸崖勒馬、不要再做愚蠢的能源政策。

周錫瑋今（17）日表示，全世界各國都認為燃煤所排放的汙染是比天然氣還多，排放出來的二氧化碳、煤灰、煤渣也不會減少，希望賴清德可以三思；此外，賴清德要去視察林口火力發電廠的行程，是一種錯誤的作法，因為全世界都在減少燃煤的火力發電，只有台灣還在興建、增加當中，卻不懂要用新的能源。

周錫瑋認為，賴清德不僅不懂能源的政策還走錯路，錯了還不肯改，建議賴清德停止燃煤發電廠的計畫，並從前瞻計畫及核後端營運基金各拿出1000億元，進行新能源的研究、發展、營運與出口，因為新北市有海洋（潮汐與海浪）、地熱、風力、太陽能的發電，如果賴清德不懂的話，他很樂意分享自己的專業。

外界質疑民進黨為落實2025年非核家園的政策，導致必須用其它能源來取代核能的發電？周錫瑋批評，總統蔡英文2025年已卸任，卻還做目標的規畫，這是一種不負責任的態度；全世界積極努力發展新興的再生能源，為何政府不肯做？為何走倒車去興建煤炭的火力發電廠？這是一種「愚蠢」的做法。

周錫瑋認為，民進黨政府犯2個錯誤，第一、現今發電的政策會造成缺電、電價上漲，所以政府用最便宜的燃煤發電，解決缺電、電價上漲的問題；第二、完全大開倒車，全世界沒有一個國家用煤炭來增加發電，都是研究新興的能源來發電，希望蔡英文、賴清德好好的學習，他願意跟他們談談如何運用新興的能源發電。

周錫瑋說，民進黨政府以若不蓋燃煤火力的發電廠，就會面臨缺電或電價上漲為由，這種威脅、恐嚇人民的作法，這是非常的愚蠢，政府懸崖勒馬、不要再做愚蠢的事、愚蠢的能源政策，聰明的國民對上愚蠢的官員，誰會輸、誰會贏，應該高下立判；呼籲中華民國的國民出來反對，蔡英文、賴清德是愚蠢、過時的政客！

關鍵字深澳燃煤電廠案周錫瑋蔡英文賴清德新北市長選舉
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