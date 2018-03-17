新社石虎現蹤　右後腳遭獸鋏夾傷

台中市日前發現一隻石虎遭路殺，有民眾16日在新社區頭嵙山發現一隻受傷的石虎，市府農業局獲報後委託野生動物保育學會救援，發現這隻石虎右後腳遭獸鋏夾傷；經緊急治療送農委會特有生物研究保育中心，進一步醫療並治傷收容，待痊癒且評估適合野外生活後，將野放原棲息地。
農業局指出，新社區是保育類動物石虎棲息的熱區之一，后里、東勢及北屯也都有調查到石虎蹤跡。石虎面臨的重大威脅包含路殺、人為獵捕、獸鋏、誤食農藥殘留鼠類、野外犬貓攻擊、感染動物傳染病等。16日發現的石虎則是遭獸鋏傷腳；呼籲民眾勿非法使用獸鋏，除危害動物生命外，也可能造成他人的受傷。
這隻受傷的是哺育期的母石虎，目前生命現象穩定，但需觀察斷肢傷勢避免截肢，特生中心研判應還有小石虎等待救援。後續將結合特生中心、台中市野生動物保育學會、台灣石虎保育協會等官方與民間力量，持續尋找石虎獸鋏夾傷地點附近是否小石虎的蹤跡。
台中市府已有危難野生動物通報救援機制，即時救援這隻受傷石虎。如民眾發現受傷石虎或其他野生動物，可撥打農業局專線04-25272571或1999通報，讓野生動物儘速獲得救援。農業局並表示，為保育石虎，市府已訂定「台中市石虎保育自治條例」（草案），將儘速送至議會審查，完成法規程序發布施行，減緩石虎受威脅因子。此外，市府也結合鄰近苗栗與南投縣，共同推動保護石虎棲地，讓台中成為石虎交流的生態廊道。