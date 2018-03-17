新社石虎現蹤　右後腳遭獸鋏夾傷

台中市日前發現一隻石虎遭路殺，有民眾16日在新社區頭嵙山發現一隻受傷的石虎，市府農業局獲報後委託野生動物保育學會救援，發現這隻石虎右後腳遭獸鋏夾傷；經緊急治療送農委會特有生物研究保育中心，進一步醫療並治傷收容，待痊癒且評估適合野外生活後，將野放原棲息地。

農業局指出，新社區是保育類動物石虎棲息的熱區之一，后里、東勢及北屯也都有調查到石虎蹤跡。石虎面臨的重大威脅包含路殺、人為獵捕、獸鋏、誤食農藥殘留鼠類、野外犬貓攻擊、感染動物傳染病等。16日發現的石虎則是遭獸鋏傷腳；呼籲民眾勿非法使用獸鋏，除危害動物生命外，也可能造成他人的受傷。