深澳電廠環評過關　吳敦義批不要用人民的肝肺發電

深澳電廠環評日前過關，引起外界嘩然，國民黨主席吳敦義今（17）日批評，民進黨政府錯誤和不平衡的能源政策，不僅讓電價恐上漲，而且台灣許多地區都會受到PM2.5(懸浮微粒)的傷害，「我們不要再用肺發電！我們不要再用肝發電！」

環保署日前審查「深澳燃煤電廠擴建案」環境影響差異分析，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，通過宜蘭深澳電廠的環評案，引發社會軒然大波，宜蘭縣代理縣長陳金德說不能接受，國民黨團也在總質詢時占領主席台，要求「重啟環評，詹順貴下台。」

吳敦義出席新竹縣小組長聯合授證典禮時指出，民進黨執政後似乎違背了很多原則，像是深澳火力發電廠，深澳火力發電廠擴建後的總裝置容量為120萬瓩，重啟燃媒不僅花費龐大，而且PM2.5是各界所知極細的懸浮微粒，會影響宜蘭、基隆、桃園、雙北乃至於新竹，都會受到PM2.5的傷害。