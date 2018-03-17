NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈習當選國家主席　首辦憲法宣誓儀式她單車被偷　自製標語換來驚喜結局理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
政治

深澳電廠環評過關　吳敦義批不要用人民的肝肺發電

記者江昱逵／台北報導2018/03/17 15:07
▲深澳電廠環評過關，國民黨主席吳敦義17日批評，民進黨的能源政策不平衡，一直用人民的肝肺來發電。（圖／NOWnews資料照）
▲深澳電廠環評過關，國民黨主席吳敦義17日批評，民進黨的能源政策不平衡，一直用人民的肝肺來發電。（圖／NOWnews資料照）

深澳電廠環評日前過關，引起外界嘩然，國民黨主席吳敦義今（17）日批評，民進黨政府錯誤和不平衡的能源政策，不僅讓電價恐上漲，而且台灣許多地區都會受到PM2.5(懸浮微粒)的傷害，「我們不要再用肺發電！我們不要再用肝發電！」

環保署日前審查「深澳燃煤電廠擴建案」環境影響差異分析，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，通過宜蘭深澳電廠的環評案，引發社會軒然大波，宜蘭縣代理縣長陳金德說不能接受，國民黨團也在總質詢時占領主席台，要求「重啟環評，詹順貴下台。」

吳敦義出席新竹縣小組長聯合授證典禮時指出，民進黨執政後似乎違背了很多原則，像是深澳火力發電廠，深澳火力發電廠擴建後的總裝置容量為120萬瓩，重啟燃媒不僅花費龐大，而且PM2.5是各界所知極細的懸浮微粒，會影響宜蘭、基隆、桃園、雙北乃至於新竹，都會受到PM2.5的傷害。

吳敦義質疑，民進黨政府對於能源政策的錯誤且不平衡，一度揚言電價不漲，但4月卻要開始漲價了，「我們不要再用肺發電！我們不要再用肝發電！」

吳敦義強調，如核二、核三都是在可以運作的狀況下喊停，2018年核一即將退役結束運作，核四還在封存當中。本來如果找核二和核三安全無虞的機組當作備胎，在不得已缺電時，依然可以安全的供電，這是工商企業和國人所樂見；但現在蔡政府要重啟的核二廠2號機，卻在前年5月曾經發生爆炸，根據「原子能管制法」的規定，不應該再重啟。

關鍵字吳敦義深澳電廠pm2.5電價非核
呂勸議員別跟市長合作　柯六字神回批柯P不在乎市民觀感　呂嗆走著瞧

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan