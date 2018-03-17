深澳電廠環評過關　吳敦義批不要用人民的肝肺發電

深澳電廠環評日前過關，引起外界嘩然，國民黨主席吳敦義今（17）日批評，民進黨政府錯誤和不平衡的能源政策，不僅讓電價恐上漲，而且台灣許多地區都會受到PM2.5(懸浮微粒)的傷害，「我們不要再用肺發電！我們不要再用肝發電！」
環保署日前審查「深澳燃煤電廠擴建案」環境影響差異分析，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，通過宜蘭深澳電廠的環評案，引發社會軒然大波，宜蘭縣代理縣長陳金德說不能接受，國民黨團也在總質詢時占領主席台，要求「重啟環評，詹順貴下台。」
吳敦義出席新竹縣小組長聯合授證典禮時指出，民進黨執政後似乎違背了很多原則，像是深澳火力發電廠，深澳火力發電廠擴建後的總裝置容量為120萬瓩，重啟燃媒不僅花費龐大，而且PM2.5是各界所知極細的懸浮微粒，會影響宜蘭、基隆、桃園、雙北乃至於新竹，都會受到PM2.5的傷害。
吳敦義質疑，民進黨政府對於能源政策的錯誤且不平衡，一度揚言電價不漲，但4月卻要開始漲價了，「我們不要再用肺發電！我們不要再用肝發電！」
吳敦義強調，如核二、核三都是在可以運作的狀況下喊停，2018年核一即將退役結束運作，核四還在封存當中。本來如果找核二和核三安全無虞的機組當作備胎，在不得已缺電時，依然可以安全的供電，這是工商企業和國人所樂見；但現在蔡政府要重啟的核二廠2號機，卻在前年5月曾經發生爆炸，根據「原子能管制法」的規定，不應該再重啟。