何念兹曖昧旅美球員3個月　自爆除毛一次到位

何念兹談到拍攝完性感寫真後，沒有跟家人報備，所以特別期待家人的反應，「他們應該覺得還不錯吧！」也笑說家人對於拍寫真集一事是支持的，至於師父黃明志已經看過寫真集了，他的反應是「還不錯」。此次發行的《念在你身邊》寫真集，是何念兹的第一本寫真，但是她表示這本書會是她的第一本也是最後一本，「主要是想記錄自己美好的時候，不會想繼續拍而且這已經是我的最大尺度了。」還提到為了拍攝寫真除毛，一次就夠。

有「大馬新一代女神」美譽的何念兹，推出寫真集處女作，寫真裡頭出滿許多令人血脈賁張的照片，好身材一覽無遺。她於今（17）日在板橋舉辦簽書記者會，提到寫真集還沒讓家人看過，很期待之後拿給家人看的反應。

而在拍攝寫真集的時候，有「好朋友」探班，被問到這件事情，何念兹臉上立刻浮現害羞的表情，表示曖昧3個月，目前到會抱抱的階段，媒體立刻詢問對方身分，她簡短的說：「是旅美棒球員，大概180公分，屬於精壯型的男生。」也提到對方在看到寫真集後，有點生氣，「但是沒有特別說不要拍。」



▲何念兹自爆有曖昧對象，目前發展到會抱抱的階段。（圖／記者陳明安攝，2018.03.17）

何念兹已經快2年沒談戀愛，由於上一段感情因為工作太忙，所以最後漸行漸遠，所以現在對於剛萌芽的戀情非常保護，甚至還會把時間規畫跟對方說，最常約會的地點是在公園。接著何念兹被問到情人節對方有沒有什麼行動，她開心的分享：「情人節他送了99朵花，還去吃了浪漫的餐廳。」言談中充滿幸福的氛圍，算是遠距離戀愛的他們，何念兹提到完全不擔心對方花心，「因為我對自己蠻有自信的。」



▲何念兹表示這是她第一本寫真集也是她最後一本。（圖／尖端出版提供, 2018.2.23）