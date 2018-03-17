全球永續環境論壇 亞洲NGO領袖到台中

在論壇中，上午邀請泰國環境協會及馬來西亞環境NGOs聯盟代表在大雅麥浪舞台進行空污主題演講，分享東南亞空氣環境對策方案。下午則邀請各地最具代表性的環境永續NGO組織領袖進行專題研討，分享綠色產業創新及環境復育維護等議題。

「2018國際非政府組織年會UNINGO IN TAIWAN—全球永續環境論壇」在大雅區員林里麥田登場，打造開放式會議空間，聚集台灣多家優質企業及數十個亞洲各國最具影響力的NGO組織領袖共同參與，籌組「國際非政府組織聯盟」，讓公民社會力量與國際有效連結。

（中央社記者郝雪卿台中17日電）「2018國際非政府組織年會—全球永續環境論壇」今天在台中市大雅區登場，立法院副院長蔡其昌致詞指出，相信透過與國際非政府組織的連結，可以增加台灣國際能見度。

蔡其昌、外交部政務次長吳志中、台中市社會局長呂建德、民政局長周永鴻、立法委員蔡適應、台中市議員張雅旻、台灣公益研究會理事長趙忠傑等人出席。

主辦單位台灣公益研究會理事會特別在會前籌募10台業務用冰箱，捐贈給民政局的關懷據點，讓公益行動在地方扎根，也希望能拋磚引玉，帶動更多互助關懷，增進更多福祉。

蔡其昌表示，外交部次長吳志中特別到場，代表的是政府對這個會議的重視。面對國際很多的困難及挑戰，國際非政府組織是政府務實外交以及與國際接軌一條非常重要的線索，相信透過跟國際非政府組織的連結，可以讓台灣的國際能見度增加，並讓台灣實質地參與國際運作，同時對地球盡一份心力。（編輯：管中維）1070317