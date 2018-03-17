排灣族婚禮訂終身 日籍新人：覺得幸福

邁入第13年的「南島族群婚禮」，一共有10對新人參加，且首度有新郎及新娘都是外籍人士，除了日籍新人外，另有6對原住民、3對平地人。吉田俊明和上野夏見的排灣族婚禮受到日本媒體關注，日本富士電視台、每日新聞及日本共同社都派人採訪。

由茂林國家風景區管理處和屏東三地門、瑪家及霧台3鄉鄉公所合辦的「南島族群婚禮」系列活動，輪流以魯凱族或排灣族傳統婚禮舉辦，今年由三地門鄉公所主辦婚禮，因此以當地排灣族的婚禮舉行。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）日本新人吉田俊明和上野夏見今天在屏東縣三地門鄉與9對台灣本地新人，以排灣族婚禮完成終身大事，當兩人完成儀式中的盪鞦韆，全場歡呼祝福，兩人表示，覺得很幸福。

婚禮從上午8時30分女方被引導到石板屋等待男方下聘開始，接著男方與親人到石板屋，下聘儀式包含了勇士舞、耆老吟唱歌謠、點聘、男女方一起跳圍舞，接著婚禮人員以轎子將新娘抬到主婚會場，新郎跟隨在側，沿途吟唱排灣族歌謠，在會場中，由新娘長輩將新娘交給新郎，上野夏見由父親牽著她的手進會場，將她交給吉田俊明。

婚禮由屏東縣長潘孟安主婚，潘孟安祝福新人「執子之手，與子偕老」，並且記得許下終身互訂盟約的地方是在屏東。成為婚禮焦點的吉田俊明和上野夏見雖不會說中文，但很努力跟著司儀用中文唸誓言；喝連杯小米酒時，吉田俊明露出被嗆到的表情，他事後表示，因酒量不好，擔心會吐出來。

今年的婚禮訂名「鞦韆下的婚禮」，吉田俊明與上野夏見當初嚮往由新郎拉繩讓新娘來回擺盪的盪鞦韆儀式，而報名參加南島婚禮，盪完鞦韆後，吉田俊明抱著上野夏見繞場一圈，這時全場歡呼，給予這對日籍新人祝福，最後的圍舞儀式，兩人的親人也加入一起跳舞，婚禮直到中午12時才結束。

36歲的吉田俊明與35歲的上野夏見在婚禮結束後接受媒體採訪表示，兩人相戀5年，去年造訪位於屏東瑪家鄉的台灣原住民族文化園區及霧台鄉，對台灣多元的原住民文化驚艷不已，報名參加南島婚禮，整個婚禮過程讓他們覺得很幸福，有被感動到。

不過，兩人說，他們不會再想重來一次，因為婚禮過程太長，但是回日本會介紹南島婚禮，也會推薦朋友參加。吉田俊明是電腦工程師，上野夏見在植物園工作，曾分別來台3次與5次，他們表示，今天的排灣族婚禮讓他們互訂終身，回日本還會再舉行婚禮。（編輯：管中維）1070317