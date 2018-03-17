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中央社

外交部：韓半島局勢將轉趨緩和

中央社2018/03/17 15:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北17日電）根據外交部送到立法院的書面報告指出，短期內韓半島的局勢將趨於緩和，但不排除北韓再度挑釁的可能性。台灣除將繼續配合聯合國安理會決議，也持續密切關注局勢發展。

立法院外交及國防委員會19日邀請國家安全局局長彭勝竹、國防部、外交部報告「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」，並備質詢。

根據外交部已送到立法院的書面報告指出，北韓已向韓國訪朝特使團說明兩韓對話期間，不進行核試及導彈試射，美國總統川普也願意與北韓領導人金正恩對話，短期內韓半島局勢將轉趨於緩和。

報告指出，但美國基於北韓已多次片面毀約的前例，勢必將於朝美峰會中要求北韓採取具體棄核的措施或承諾，雙方能否取得具體共識，不容全然樂觀，無法排除談判決裂，北韓再度挑釁的可能性。

報告指出，短期內美國政府預料仍將繼續執行對北韓制裁施壓措施，台灣已於去年9月公告禁止與北韓貿易等措施，相關部會依法配合聯合國安理會制裁北韓的相關舉措，普遍獲得國際社會肯定。

報告指出，台灣未來將繼續配合聯合國安理會相關決議，與國際社會共同維護東亞局勢穩定，彰顯台灣身為國際社會負責任一員應盡的角色，且維護台灣的國家利益。呼籲北韓遵守聯合國安理會決議，以維護區域穩定的立場。

報告指出， 韓半島與台灣地緣相近，韓半島局勢變化對台灣及東亞局勢將造成影響，外交部將持續密切關注、蒐報及研析局勢可能發展。（編輯：林興盟）1070317

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