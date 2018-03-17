外交部：韓半島局勢將轉趨緩和

（中央社記者王承中台北17日電）根據外交部送到立法院的書面報告指出，短期內韓半島的局勢將趨於緩和，但不排除北韓再度挑釁的可能性。台灣除將繼續配合聯合國安理會決議，也持續密切關注局勢發展。

立法院外交及國防委員會19日邀請國家安全局局長彭勝竹、國防部、外交部報告「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」，並備質詢。

根據外交部已送到立法院的書面報告指出，北韓已向韓國訪朝特使團說明兩韓對話期間，不進行核試及導彈試射，美國總統川普也願意與北韓領導人金正恩對話，短期內韓半島局勢將轉趨於緩和。