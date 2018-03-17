有線電視台關懷兒童福利　第五度捐南家扶百萬獎助學金

慶聯、港都有線電視關懷兒童福利不遺餘力，2018年第五度資助南高雄家扶中心學童助學金，並於17日特別選在MLD台鋁影城舉行捐助活動，邀請學童及家長一起看電影。由慶聯和港都有線電視黃建全董事長捐贈100萬元獎助學金給南高雄家扶中心，由梁雅各主委代表受贈，同時準備獎學金及獎狀頒與成績、品行、才藝等各方面表現優異的學童們，希望能藉此幫助他們在求學之路更順利無憂。
黃建全董事長表示，希望藉此拋磚引玉，促成更多企業投入，用愛心溫暖社會弱勢族群。同時肯定南高雄家扶中心一直以來讓孩童們享有妥善照顧，努力為他們建造健康的成長環境以及充分接受教育的機會，故今年度慶聯港都再次捐助獎助學金予南家扶，盼各界響應，讓愛Hen大。
會中邀請家扶孩童欣賞3D動畫「萌牛費迪南」，希望透過輕鬆有趣的電影情節能讓大家對於人生有所啟發。這部電影是改編西班牙經典兒童文學作品，描述愛好和平的公牛費迪南，在一次的意外之後為了奪回人生的主導權，被迫要展開勇敢的反擊。期許孩童效仿電影主角費迪南不畏困難，學習在困境中也要勇往直前，活出屬於自己的美麗人生。
▲希望藉此拋磚引玉，促成更多企業投入，用愛心溫暖社會弱勢族群。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.17）