有線電視台關懷兒童福利　第五度捐南家扶百萬獎助學金

慶聯、港都有線電視關懷兒童福利不遺餘力，2018年第五度資助南高雄家扶中心學童助學金，並於17日特別選在MLD台鋁影城舉行捐助活動，邀請學童及家長一起看電影。由慶聯和港都有線電視黃建全董事長捐贈100萬元獎助學金給南高雄家扶中心，由梁雅各主委代表受贈，同時準備獎學金及獎狀頒與成績、品行、才藝等各方面表現優異的學童們，希望能藉此幫助他們在求學之路更順利無憂。

黃建全董事長表示，希望藉此拋磚引玉，促成更多企業投入，用愛心溫暖社會弱勢族群。同時肯定南高雄家扶中心一直以來讓孩童們享有妥善照顧，努力為他們建造健康的成長環境以及充分接受教育的機會，故今年度慶聯港都再次捐助獎助學金予南家扶，盼各界響應，讓愛Hen大。