企排／發揮主場優勢　台電女排完成6連霸

企業13年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰17日在屏東縣立體育館熱血登場，現場超過三千名的熱情球迷見證下，女子組由台電拿下挑戰賽六度蟬聯冠軍寶座。中國人纖奮力一拚力求將戰線延長至晚上，近況火熱的台電則力求連霸，雙方過三局激烈廝殺，第三局更打出十二度平手，台電靠著堅實的防守與強勢攻擊 ，最終以局數比3：0（25：12、25：16、25：22），由台電笑贏挑戰賽冠軍。

第一局中國人纖展現不服輸的氣勢，得分后陳姿雅與妞妞羅儀璟雙雙連線，接連展開重砲猛攻以8：6小 幅領先，台電靠著堅實防守多次在網前攔截連追7分，以15：8超前。台電在團隊成功的防守策略下，逐漸 拉開領先差距，第一局以13分勝差拿下。第二局台電維持重砲火力第一次技術暫停以8：3暫時5分領先， 中纖靠著多次網前技巧性點球追近比數並派上阿非陳菀婷替補上陣，但仍不敵台電網前嚴密布陣，多次於 攔網截擊成功，台電順利拿下第二局。關鍵第三局兩隊呈現拉鋸，兩隊陸續上演飛撲、攔截等精彩好球， 十二度暫成平手，最終台電在曾琬羚與隊長張秝芸帶領下，成功六度衛冕成功。