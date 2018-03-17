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企排／發揮主場優勢　台電女排完成6連霸

體育中心／綜合報導2018/03/17 16:00
▲台電女排。（圖／企業排球聯賽提供）
▲台電女排。（圖／企業排球聯賽提供）

企業13年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰17日在屏東縣立體育館熱血登場，現場超過三千名的熱情球迷見證下，女子組由台電拿下挑戰賽六度蟬聯冠軍寶座。中國人纖奮力一拚力求將戰線延長至晚上，近況火熱的台電則力求連霸，雙方過三局激烈廝殺，第三局更打出十二度平手，台電靠著堅實的防守與強勢攻擊 ，最終以局數比3：0（25：12、25：16、25：22），由台電笑贏挑戰賽冠軍。

第一局中國人纖展現不服輸的氣勢，得分后陳姿雅與妞妞羅儀璟雙雙連線，接連展開重砲猛攻以8：6小 幅領先，台電靠著堅實防守多次在網前攔截連追7分，以15：8超前。台電在團隊成功的防守策略下，逐漸 拉開領先差距，第一局以13分勝差拿下。第二局台電維持重砲火力第一次技術暫停以8：3暫時5分領先， 中纖靠著多次網前技巧性點球追近比數並派上阿非陳菀婷替補上陣，但仍不敵台電網前嚴密布陣，多次於 攔網截擊成功，台電順利拿下第二局。關鍵第三局兩隊呈現拉鋸，兩隊陸續上演飛撲、攔截等精彩好球， 十二度暫成平手，最終台電在曾琬羚與隊長張秝芸帶領下，成功六度衛冕成功。

台電教練姚承杉表示：「第一局中纖展現團隊合作默契，而我們的舉球員謝苡縥是這次成功關鍵，加上網前攔網奏效有將氣勢壓下來，屏東是台電的主場，現場也來來了許多台電的加油團及同事，團隊們發揮主場優勢，拿下挑戰賽冠軍。」表現優異的皮皮曾琬羚表示：「整季與中纖對戰多次，逐漸習慣對方的打法，而今天大家掌握度佳，很開心有拿出好表現，順利拿下冠軍。」

終場霸主台電女排以3：0（25：12、25：16、25：22）直落三再度衛冕挑戰賽冠軍。

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