俄總統大選登場 蒲亭籲民眾踴躍投票

（中央社莫斯科17日電）俄羅斯總統大選將在明天舉行，克里姆林宮昨天公開一段錄影，現任總統蒲亭呼籲民眾踴躍投票，好好利用自己的權利，選擇國家的未來。

蒲亭在影片中表示，根據憲法，權力的唯一來源是人民。每位俄羅斯公民的意願關乎俄國將走什麼道路、俄國的孩子們有怎樣的未來。

他指出，投票支持誰、如何行使自己的選舉權是每個人各自的決定；但如果迴避選舉，那總統的產生將不會有缺席人的意見。

蒲亭說，俄羅斯一直以來都自己決定自己的命運，「按照我們的良心、對真理和公正的理解、對祖國的愛來行事，這是全世界都清楚的俄羅斯民族性格」，