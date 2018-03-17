愛心不落人後　國防部連續4年協辦336愛奇兒日

國軍愛心不落人後，連續 4 年協助辦理「336愛奇兒日」。國防部今（17）日表示，今年支援天使心家族基金會分別於台北市大安森林公園及高雄市文化中心辦理 107 年「336愛奇兒日」活動，期在不影響戰訓本務的前提下，展現國軍關懷弱勢、支持公益的優良傳統。

國防部表示，本次活動支援項目包括「動態表演」及「互動攤位」等兩項。在「動態表演」部分，臺北場次安排「三軍人型氣偶舞蹈表演」、「陸軍戰鬥刺槍術操演」、「空軍軍樂隊銅管五重奏表演」；南部場次安排「三軍人型氣偶舞蹈表演」及「龍獅獻瑞舞乾坤」等5個精彩的表演節目。