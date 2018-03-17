翻來覆去睡不著 專家籲養成睡眠儀式

（中央社記者張茗喧台北17日電）全台每10人就有1人飽受慢性失眠之苦，臨床心理師說，想避免失眠，可嘗試養成「睡眠儀式」，如睡覺前洗澡、寫下今天的煩惱等，一做這些事情，身體就會知道「睡覺時間到了」。

台灣睡眠醫學學會今天舉辦學術研討會，討論台灣人的失眠問題與解方。

長庚醫院睡眠中心臨床心理師吳家碩受訪時表示，根據統計，全台每10人就有1人飽受失眠困擾，但台灣在治療上仍以藥物為主，恐治標不治本。

吳家碩說，安眠藥可以讓大腦快速進入休息狀態、幫助睡眠，但藥物帶來的副作用也不少，例如容易產生依賴性、藥量越用越多；其次是大腦雖休息，但身體還沒接到休息指令，就容易夢遊，曾遇過患者用藥睡覺後還起床煮東西、吃飯，相當危險。