花潔白可愛卻是棲地殺手　小心「綠癌」蔓延

俗稱「綠癌」的小花蔓澤蘭外表潔白可愛，卻是繁殖能力極強的外來入侵植物，一旦被它覆蓋纏勒的植株會因光合作用受阻而枯萎死亡，嚴重破壞原生動植物的棲地，目前新北市統計危害面積約7.5公頃，農業局3月起已展開清除工作。

農委會特有生物研究保育中心主任黃士元表示，小花蔓澤蘭較易出現於海拔1000公尺以下廢耕地或其他缺少管理的地區，花期在9至11月，開出白色小花，葉片呈三角狀卵形，每平方公尺可散佈17萬個種子，因種子輕薄、易隨風飄，加上具備無性生殖能力，為一繁殖能力極強的外來入侵植物，且細長多分支的蔓莖只要一接觸土壤即可長出根及新芽，生長速度快速，呈連續大面積覆蓋，造成樹勢傾倒，森林因此「窒息」而死亡。