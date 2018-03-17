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花潔白可愛卻是棲地殺手　小心「綠癌」蔓延

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/17 16:23
▲小花蔓澤蘭外表可愛，卻是會嚴重破壞原生動植物棲地的殺手，因此被稱為「綠癌」。（圖／特有生物研究保育中心主任黃士元提供）
▲小花蔓澤蘭外表可愛，卻是會嚴重破壞原生動植物棲地的殺手，因此被稱為「綠癌」。（圖／特有生物研究保育中心主任黃士元提供）

俗稱「綠癌」的小花蔓澤蘭外表潔白可愛，卻是繁殖能力極強的外來入侵植物，一旦被它覆蓋纏勒的植株會因光合作用受阻而枯萎死亡，嚴重破壞原生動植物的棲地，目前新北市統計危害面積約7.5公頃，農業局3月起已展開清除工作。

農委會特有生物研究保育中心主任黃士元表示，小花蔓澤蘭較易出現於海拔1000公尺以下廢耕地或其他缺少管理的地區，花期在9至11月，開出白色小花，葉片呈三角狀卵形，每平方公尺可散佈17萬個種子，因種子輕薄、易隨風飄，加上具備無性生殖能力，為一繁殖能力極強的外來入侵植物，且細長多分支的蔓莖只要一接觸土壤即可長出根及新芽，生長速度快速，呈連續大面積覆蓋，造成樹勢傾倒，森林因此「窒息」而死亡。

新北市主要分布在樹林區、三峽區 、土城區、新莊區、五股區、林口區及新店區，以低海拔的圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界的山壁等光照充足又缺少管理的地區較易遭受入侵，為避免大規模擴散的情形發生，農業局除持續向土地所有權人宣導防治觀念並請其加強管理外，也針對容易擴散地區優先執行清除。

農業局表示，小花蔓澤蘭列屬聯合國世界自然保育聯盟（IUCN）百大惡性入侵生物，旺盛的生命力，蔓延範圍已遍及全台，民眾若有發現小花蔓澤蘭可以自行清除，植株較小或匍匐於地面、灌木草叢間的小花蔓澤蘭可整株連根拔起；已攀爬至樹上的小花蔓澤蘭應在開花前於離地50公分處切斷藤蔓，並清除地表藤蔓及根部，清除後的殘株應以黑色塑膠袋打包使其腐化，或於空曠的水泥地上曬乾再丟棄。

關鍵字小花蔓澤蘭綠癌
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