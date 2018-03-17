蔡維祥水彩畫展　作品中流影波光拼貼時光

蔡維祥連續三年獲全省公教美展水彩類第一名，及兩屆大墩美展獎，為中部知名水彩畫家。17日起在葫蘆墩文化中心美術家接力展中展出；作品描繪對大自然澎湃氣勢的讚嘆、歲月更迭的敬畏、傾圮老屋的緬懷、城市角落的時間滄桑，紀錄這片土地、環境物換星移的殘留足跡，傳達「珍惜、感念」的人文思維。

蔡維祥目前擔任大墩文化中心水彩班指導老師，教學之餘仍創作不輟。他將喜愛的波光水影多變景象，表現在這次展覽主題「拼貼的繁華」作品，暖陽映照港灣海水的斑斕繽紛色塊，橙紅墨綠的層疊屋宇鋪陳出豐收的氛圍，反應漁人最貼近心底的滿足。「桅光之舞」湛藍海水映印天光桅影，營造一場夢幻絢麗的視覺場域。