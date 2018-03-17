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蔡維祥水彩畫展　作品中流影波光拼貼時光

記者黃玿琮／台中報導2018/03/17 16:24
▲蔡維祥水彩畫作品，傳達「珍惜、感念」的人文思維。(圖／記者黃玿琮攝2018.3.17)
▲蔡維祥水彩畫作品，傳達「珍惜、感念」的人文思維。(圖／記者黃玿琮攝2018.3.17)

蔡維祥連續三年獲全省公教美展水彩類第一名，及兩屆大墩美展獎，為中部知名水彩畫家。17日起在葫蘆墩文化中心美術家接力展中展出；作品描繪對大自然澎湃氣勢的讚嘆、歲月更迭的敬畏、傾圮老屋的緬懷、城市角落的時間滄桑，紀錄這片土地、環境物換星移的殘留足跡，傳達「珍惜、感念」的人文思維。

蔡維祥目前擔任大墩文化中心水彩班指導老師，教學之餘仍創作不輟。他將喜愛的波光水影多變景象，表現在這次展覽主題「拼貼的繁華」作品，暖陽映照港灣海水的斑斕繽紛色塊，橙紅墨綠的層疊屋宇鋪陳出豐收的氛圍，反應漁人最貼近心底的滿足。「桅光之舞」湛藍海水映印天光桅影，營造一場夢幻絢麗的視覺場域。

蔡維祥擅以繁複的人間題材，豐富的色彩筆觸、微妙光影變化刷洗展現空間層次。繁複細繪的「籠」、「幸福的滋味」；層疊雞籠中被禁錮的雞隻，如同縛綁的心靈渴望自由飛舞的幸福。

兩幅取材腳踏車的作品「戀戀風塵」以簡單色調營造懷舊感，描繪老舊社區一排靜駐的單車，在斜陽映照下投下的長影，歷經時空歲月沈澱的車體，恰如灰澀卻堅毅的人生路程。「臺灣老味道」殘破鏽蝕深陷在磚瓦苔深中的單車，前方道路蜿蜒迤邐，鏤刻歲月痕跡的傲骨鐵騎仍想遠行。

蔡維祥建構唯美詩意、充滿深度意蘊的「穿欄杜鵑」，怒放的花叢穿越冰冷鋼條交織成衝突冷靜的純粹之美。「古厝綠蔭」蓊鬱老榕及蔓草叢生的三合院落，訴說時光的侵蝕流轉，描繪作者兒時的視覺記憶。「走過歲月」老街巷弄中兩位長者隱隱浮現的歲月滄桑，人生寫實的風景靜凝留宕畫面。

關鍵字葫蘆墩文化中心蔡維祥水彩畫
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