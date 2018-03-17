世界大學生射擊賽 余艾玟奪國際賽首金

（中央社記者李晉緯台北17日電）里約奧運射擊國手余艾玟16日在世界大學生射擊運動錦標賽中，以總分237.6分稱后，這是她首度在國際賽摘金；另外，楊昆弼15日在男子不定向飛靶決賽射下45靶獲得銀牌。

國際大學運動總會（FISU）世界大學生射擊運動錦標賽14日起在馬來西亞吉隆坡進行，余艾玟、楊昆弼等人前往參賽。

余艾玟16日先在女子10公尺空氣手槍資格賽，以總分383分、排名第四晉級決賽，決賽中她再以總分237.6分射下金牌。

余艾玟今天接受中央社記者訪問時表示，決賽時一度處於落後，最後能拿下自己在國際賽第一面金牌，她「其實很訝異」。