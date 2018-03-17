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中央社

投身失智長照 伊佳奇要當永遠志工

中央社2018/03/17 16:15
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）昔關心政治研究的伊佳奇從沒想到會投身失智症領域，全職照顧失智症父親10多年後，他不斷撰文、到處演講，幫助家屬減輕痛苦，更期盼影響決策，制定合宜可行的長照政策。

伊佳奇應金門縣衛生局長期照顧管中心邀請，擔任「失智症專業人才初階基礎培訓」講師，16到18日在金門進行3天講座。近130名專業居服員和家屬參與研習，金門大學長照系學生也來聆聽。

59歲的伊佳奇，美國南加州大學公共行政研究所碩士；曾任教世新和東吳大學，並在自立晚報、中國時報和華視擔任記者，後來成立公關公司。

伊佳奇的父親是在2000年、78歲時罹患失智症。他說，當時台灣沒有專業的失智症照護機構，既有的資訊又侷限在病理研究，未能從照顧者角度考量。因此，他收起公司，自己照顧父親，直到父親4年前過世。

獨自摸索，還到醫學院旁聽相關課程，伊佳奇明白失智症是不可逆的病症，沒有藥物可治。他蒐集各國非藥物療法、懷舊療法等方法，在父親過世當天，雖然不記得兒女，但還可以自己用餐，父親晚年活得有尊嚴，也讓家人覺得欣慰。

伊佳奇說，通常失智症患者最先受損的是記憶，即時記憶不再，不知道東西放在哪裡；例如，爸爸把媽媽的存摺收起來，害的媽媽找不到；他整理音響，父親以為他是竊賊報警，還告訴警方，兒子想謀財害命。

後來他學到，不要在患者眼前處理他們堅持的事，而是要帶他們離開現場，轉移注意力，並避免和家人發生衝突。

患者雖然短期記憶不再，但長期記憶並未喪失。伊佳奇說，了解患者的生命史，可以奪回患者的「編劇」權，「扮演」患者熟悉的自己，這就是懷舊處理法。例如，兒女可以要求媽媽烹煮她過去的拿手菜，對患者是很大的支撐力量。他說，失智症患者最需要的就是安全感和家人的愛。

走過12年漫長陪伴之路，伊佳奇把心路歷程寫成3本書，並走遍各縣市，在醫院、學校和社團演講分享照護經驗，希望照顧者和家屬能夠減少過程中的無奈與痛苦。

伊佳奇這是第一次到離島傳遞失智照護新思維，他透露，台北榮總團隊早在1993年就到金門進行失智症研究，是台灣最早的相關研究；遺憾的是，台灣到現在還沒有一套完整的失智症照護方法。他說，沒有健康的照顧者，就無法對失智症患者有好的照護。

靠著記者的訓練，伊佳奇經常撰文探討失智症照護和長照政策等，並與衛生主管官員對話，呼籲訂定合宜可行的長照政策，累積發表近400篇相關論述。他說，正因非出身醫學專科，但也因此沒有包袱，勇於挑戰。

月初，他憂心衛福部失智共同照護中心倉促上路，會引發問題，昨天立委就召開記者指共照中心面臨斷炊。伊佳奇說，「成功不必在我」，能引起共鳴，成為議題，社會才會進步。

來金門之前，伊佳奇回到母校台灣大學演講。他說，在校和後來任教關心的都是政治，從未想到現竟投入長照、失智領域。他說，這輩子就是要繼續經驗分享，幫助失智症照顧者紓解痛苦，讓他們宛如在大海中得到一塊浮木，更期待有朝一日這塊浮木能成為一艘船。

伊佳奇不需要任何頭銜。他說：「就叫我『失智症照顧志工』吧！」(編輯:孫承武)1070317

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