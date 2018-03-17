公民團體中市府前提訴求 拆除石岡壩

律師呂旺積在記者會中表示，台灣年降雨量高居已開發國家第一，但台灣卻又是世界排名第18缺水國家，原因有地形陡峭、雨勢集中、河川短促等先天因素，加上環境污染、濫墾濫伐、混凝土及柏油等不透水層的面積增加等後天因素有關。

台灣水資源保育聯盟為呼應「322世界水資源日」，近期在全台各地發起水資源保護行動，今天在台中市政府前廣場召開記者會提出3項訴求，包括：一、拆除石岡壩；二、請水利署撤回「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程案」的二階環評；三、將大安溪士林壩上游劃定為「自來水水源水質水量保護區」。

呂旺積指出，在國外較先進的研究都指稱，為了復原生態及河流本身自然功能，提出拆除水壩、「多元分散」的水資源管理等新觀念，以石岡壩為例，有研究認為拆除石岡壩不會影響供水，甚至有機會幫大甲溪回覆本身應有的機能，還能解決上淤下掏的問題，保障民眾身家安全。

開業醫師張豐年也指出，也許一般民眾會擔心拆除石岡壩可能影響大台中供水，以九二一地震後石岡壩被震毀、豪大雨後濁度增加時無法取水為例，大台中供水還是一樣，這要歸功於台中農田水利會讓白冷圳、八寶圳、食水嵙溪互連，發揮最大功能。

對於公民團體的訴求，台中市水利局表示，這些訴求都屬中央單位權責，但為表示市府對地方的關切，因而水利局與會聆聽訴求，並基於協助地方的立場，所有訊息將會儘快轉達各中央權責單位審慎評估。（編輯：黃于）1070317