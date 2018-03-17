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老少齊用餐　麥寮鄉楊厝幸福食堂開工動土

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/17 16:41
▲麥寮鄉楊厝幸福食堂開工動土典禮。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.17）
▲麥寮鄉楊厝幸福食堂開工動土典禮。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.17）

雲林縣麥寮鄉公所17日上午9時，舉辦「麥寮鄉楊厝幸福食堂開工動土典禮」，由鄉長許忠富擔任主典官，並邀請雲林縣政府秘書長黃玉霜、全國農會總幹事張永成、副議長蘇俊賓、議員黃淑玲、林深、張建福、許志豪、代表會主席蔡長昆及理事長陳明聰等貴賓擔任陪典官，祈求工程圓滿順利。


▲麥寮鄉楊厝幸福食堂開工動土典禮，祈求工程圓滿順利。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.17）

現場由楊厝社區居民提供戰鼓表演開場，接著由麥寮國小楊厝分班小朋友及社區長輩一起唱跳厝社區之歌「幸福的臉」，讓現場觀禮的來賓感染社區的熱情，臉上都洋溢一片開心幸福的情緒。


▲麥寮國小楊厝分班小朋友精彩表演。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.17）

麥寮鄉公所在海豐村楊厝社區，興建樓地板面積約1,500平方公尺之「幸福食堂」，提供一個溫馨、舒適複合式多功能的用餐空間。老人與小孩一起用餐，共譜天倫之樂，不僅當地長者齊聚一堂，開開心心的逗陣呷飯，也讓因交通問題不便至本校用餐的楊厝分班學童一同用餐，藉由共餐讓長者、孩童及社區居民、志工聚在一起，相互關懷慰藉勉勵，一同用餐讓人有種幸福溫馨的感覺。


▲鄉長許忠富擔任主典官。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.17）

典禮現場並限量發送動土小金鏟紀念品，讓每位鄉親都有機會將幸福好「運(孕)」氣帶回家。

關鍵字楊厝幸福食堂楊厝社區
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