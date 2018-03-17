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天元宮櫻花浪漫綻放　粉色花朵滿布山頭

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/17 16:54
▲新北市淡水天元宮櫻花盛開，市長朱立倫也化身追櫻族前往賞花。（圖／新北市政府提供）
▲新北市淡水天元宮櫻花盛開，市長朱立倫也化身追櫻族前往賞花。（圖／新北市政府提供）

賞櫻熱門景點新北市淡水天元宮吉野櫻怒放！粉色花朵滿布山頭、如詩如畫的景致吸引大批遊客，新北市長朱立倫今(17)天也前往淡水天元宮賞花，並在櫻花樹懸掛祈福卡，邀請民眾把握花期走訪新北各地的櫻花美景。

新北市政府農業局今(107)年以「走！來去新北賞櫻」在烏來、石碇、金山、淡水、三芝及土城等各區接力舉辦賞櫻活動，今天在天元宮除了推出直徑100公分、重近百斤的花開富「粿」，朱立倫也在草仔粿達人指導下DIY可愛的狗造型草仔粿，分送給現場民眾。天元宮配合櫻花季推出好運旺旺牆，提供賞櫻的民眾寫下心願祈福，朱立倫也掛上今年的願望，祈求新北市政順利推展。

朱立倫表示，淡水天元宮的櫻花每年都吸引不少遊客爭相到訪，尤其是吉野櫻滿佈的天元宮周遭，如畫般的美景已成為新北著名的賞櫻勝地之一，而天元宮的賞櫻熱潮更帶動周邊產業，淡水在地美食草仔粿，更是藉著賞櫻活動成為家喻戶曉的傳統特色美食。

景觀處表示，淡水天元宮的櫻花是將台灣原生種的山櫻花嫁接上日本吉野櫻，這裡的櫻花帶有山櫻的紅、吉野櫻的白，是獨一無二的櫻花品種。圍繞著無極真元天壇的吉野櫻，是廟方第一批栽種的櫻花，當初無心插柳卻成為追櫻族必訪景點，每到櫻花季呈現爆炸式浪漫綻放，也是攝影愛好者的絕佳拍攝地點。

而多年前因褐根病病逝的櫻王，在市府與天元宮努力下，已經在原地種下新的吉野櫻，象徵希望與重生。今年天元宮賞櫻新「嬌」點，則是廟方與賞花民眾一致公認的第2代櫻王，位於停車場階梯左方的新櫻王，目前花開3成，以往滿開時的壯觀姿態都讓往來遊客為之驚嘆。

關鍵字朱立倫天元宮櫻王吉野櫻
朱立倫：燃煤是唯一選擇嗎？春風植樹手栽新芽　再現台灣原生綠

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