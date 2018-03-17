中信銀自詡商銀龍頭 不靠升息撐獲利

（中央社記者韓婷婷台北17日電）中信金控今天舉行儲備幹部(MA)計畫說明會，中國信託商銀總經理陳佳文說，中信銀已是台灣商業銀行龍頭，就算央行不升息，也無損獲利力道。

陳佳文說，中信銀無論是資產、營收、獲利都穩居商業銀行之冠，台灣銀行雖在資產可能與中信銀並駕齊驅，但畢竟是政府策略性的銀行，且中信銀光是手續費收入占獲利比重就逼近5成，海外分行獲利不含國際金融業務分行（OBU），也占全行獲利的1/3。

央行即將在下週召開理監事會議，市場關注是否跟隨美國腳步啟動升息，由於中信銀美元資產部位大，法人圈看好央行升息對中信銀獲利貢獻比其他國銀來得大，但陳佳文說：「我們很會賺，不用靠央行升息提振獲利能力。」