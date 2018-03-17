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中央社

中信銀自詡商銀龍頭 不靠升息撐獲利

中央社2018/03/17 16:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）中信金控今天舉行儲備幹部(MA)計畫說明會，中國信託商銀總經理陳佳文說，中信銀已是台灣商業銀行龍頭，就算央行不升息，也無損獲利力道。

陳佳文說，中信銀無論是資產、營收、獲利都穩居商業銀行之冠，台灣銀行雖在資產可能與中信銀並駕齊驅，但畢竟是政府策略性的銀行，且中信銀光是手續費收入占獲利比重就逼近5成，海外分行獲利不含國際金融業務分行（OBU），也占全行獲利的1/3。

央行即將在下週召開理監事會議，市場關注是否跟隨美國腳步啟動升息，由於中信銀美元資產部位大，法人圈看好央行升息對中信銀獲利貢獻比其他國銀來得大，但陳佳文說：「我們很會賺，不用靠央行升息提振獲利能力。」

陳佳文表示，目前中信銀在14個國家有110個分行及子行據點，其中日本東京之星銀行規模最大，獲利能力也最強，占全行獲利比重達11%至12%，其次是香港分行及美國子行，若將OBU算進來，中信銀來自於海外及國內的獲利比重已達1：1。

不過，陳佳文也坦言，雖然中信銀提供MA第一年至少新台幣100萬元的年薪，若有外派還會更上層樓，但通常外派到中國大陸的幹部一年後就被當地同業用3至5成的加薪挖角；陳佳文分析，若是剛入行的基層員工，上海金融業提供的薪資水準已經與台北相當，若是主管階層，往往上海的薪資水準已經是台北的1.5倍至2倍，主因是當地金融業獲利成長性強，對人才的需求相當大。（編輯：張均懋）1070317

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