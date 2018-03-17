NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈警方這麼說　讓張姓大嫂坦承犯行未來親子野餐日移師台中　全家同樂理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

台MeToo行動較冷 專家：對性議題較隱晦

中央社2018/03/17 16:45
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者余曉涵台北17日電）#Me Too從去年爆發以來，在全球引發熱潮，但台灣卻僅傳出零星個案，並未向美國、韓國一樣引發風暴。對此，勵馨基金會執行長紀惠容認為，主因是台灣對性議題非常隱晦。

近期台灣陸續傳出台版#Me Too事件，包含有體操選手站出來指控教練性侵，廣播主持人周玉蔻指控遭閣員性騷擾等，但整體而言台灣並未向美、韓引發相關熱潮。

對此，紀惠容受訪指出，性議題在台灣、日本跟香港都很隱晦，也因此雖然香港跟日本也都有名人被指控，但事情的真相都不清不楚，這也都導致台灣的受害者，尤其是名人的受害者不敢站出來的原因之一。

不過跟台灣、日本或香港相反，同屬亞洲國家的韓國，雖然對性議題也屬於較隱晦的社會，但#Me Too卻掀起政治跟影劇圈風暴。紀惠容說，主要是扯到政治人物後，很多事情就會有翻轉，就會變得不一樣，因為裡面包含了政治的運作關係。

紀惠容認為，東方社會很重社會關係，可能「關係也重於真相跟事實」，因此受害者要站出來時，都會衡量關係夠不夠，以及加害者的社經地位；當關係不夠或是社會對被害者不友善時，就會讓被害者擔心一但站出來，真相也會一併被掩蓋，也擔心社會上會有很多人要求被害者「閉嘴」。

除了有紀惠容呼籲台灣的性被害者勇敢站出來響應#Me Too行動外，台灣女人連線等婦女團體也宣布成立#Me Too支持網絡，設置申訴專線，讓受害者在有支持及陪伴下勇敢站出來。

台灣女人連線指出，只要加害者沒有被揭露，就可能繼續加害被害者，甚至加害更多其他人，加上被害者必須面對許多負面的現實跟壓力，因此選擇站在被害者身邊給予實質的支持及關懷。(編輯:孫承武)1070317

中信銀自詡商銀龍頭 不靠...佛州天橋倒塌有跡象 工程師...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan